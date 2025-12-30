Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Добромир Димитров и Гуагуас триумфираха със Суперкупата на Испания

Добромир Димитров и Гуагуас триумфираха със Суперкупата на Испания

  • 30 дек 2025 | 09:47
  • 398
  • 0
Добромир Димитров и Гуагуас триумфираха със Суперкупата на Испания

Разпределителят Добромир Димитров и тимът на Гуагуас Лас Палмас спечелиха четвъртата си Суперкупа на Испания. Воденият от Серхио Мигел Камареро отбор надигра Групо Ерсе Сория с 3:0 (26:24, 25:23, 25:23) в големия финал, изигран в зала "Писуерга" във Валядолид.   

Лас Палмас печели първия си трофей през 2021 г. След това триумфира и през 2023 и 2024 г. През 2023 г. отново се изправя срещу Сория, но побеждава с 3:2 гейма.    В шампионата Добромир Димитров и съотборниците му са лидер с 30 точки (10 победи, 1 загуба). Единственото поражение е именно от отбора на Сория - в 11-и кръг, с 1:3 гейма.   

След Нова година Гуагуас приема Перуджа, в мач от група С - на 7 януари (сряда) от 20:30 ч.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Мачът на България срещу Полша на Евроволей 2026 е напълно разпродаден

Мачът на България срещу Полша на Евроволей 2026 е напълно разпродаден

  • 29 дек 2025 | 17:57
  • 5749
  • 1
Алекс Николов е все по-близо до върха на световния волейбол

Алекс Николов е все по-близо до върха на световния волейбол

  • 29 дек 2025 | 16:35
  • 27038
  • 8
От България до Америка и обратно: Възходът на Лазар Бучков, който мечтае за националния отбор

От България до Америка и обратно: Възходът на Лазар Бучков, който мечтае за националния отбор

  • 29 дек 2025 | 16:18
  • 3048
  • 1
“Фалшивият” сервис, който предизвика полемика във волейболния свят

“Фалшивият” сервис, който предизвика полемика във волейболния свят

  • 29 дек 2025 | 15:44
  • 3302
  • 5
Деница Ангелова: Следващата цел е олимпийска титла

Деница Ангелова: Следващата цел е олимпийска титла

  • 29 дек 2025 | 14:26
  • 3407
  • 0
Волейболът превзе Златната десетка за най-добър млад спортист на 2025 г.

Волейболът превзе Златната десетка за най-добър млад спортист на 2025 г.

  • 29 дек 2025 | 10:24
  • 13385
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

  • 30 дек 2025 | 11:13
  • 101
  • 0
Не беше скучна година

Не беше скучна година

  • 30 дек 2025 | 10:41
  • 1111
  • 5
Арсенал и Астън Вила влизат в люта битка на върха в Премиър лийг

Арсенал и Астън Вила влизат в люта битка на върха в Премиър лийг

  • 30 дек 2025 | 07:00
  • 5252
  • 4
Манчестър Юнайтед предприема атака към топ 4

Манчестър Юнайтед предприема атака към топ 4

  • 30 дек 2025 | 07:28
  • 5809
  • 8
Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа в Нигерия

Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа в Нигерия

  • 30 дек 2025 | 09:14
  • 13236
  • 5
Лудогорец стопира трансфера на крило

Лудогорец стопира трансфера на крило

  • 30 дек 2025 | 07:58
  • 8244
  • 1