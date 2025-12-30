Добромир Димитров и Гуагуас триумфираха със Суперкупата на Испания

Разпределителят Добромир Димитров и тимът на Гуагуас Лас Палмас спечелиха четвъртата си Суперкупа на Испания. Воденият от Серхио Мигел Камареро отбор надигра Групо Ерсе Сория с 3:0 (26:24, 25:23, 25:23) в големия финал, изигран в зала "Писуерга" във Валядолид.

Лас Палмас печели първия си трофей през 2021 г. След това триумфира и през 2023 и 2024 г. През 2023 г. отново се изправя срещу Сория, но побеждава с 3:2 гейма. В шампионата Добромир Димитров и съотборниците му са лидер с 30 точки (10 победи, 1 загуба). Единственото поражение е именно от отбора на Сория - в 11-и кръг, с 1:3 гейма.

След Нова година Гуагуас приема Перуджа, в мач от група С - на 7 януари (сряда) от 20:30 ч.