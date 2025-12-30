Популярни
Звездата на Денвър Нъгетс Никола Йокич получи контузия при загубата от Маями

  • 30 дек 2025 | 09:06
  • 248
  • 0
Звездата на баскетболния Денвър Нъгетс Никола Йокич получи контузия на коляното при загубата на отбора му от Маями Хийт със 123:147 в мач от редовния сезон на НБА.

Сърбинът, който е избиран три пъти за най-полезен играч в НБА, падна на паркета в последните секунди на втората част на срещата, след като бе настъпен от съотборник. При този контакт лявото му коляно се огъна навътре. 30-годишният Йокич излезе от игра и не се върна повече на терена.

Треньорът на Денвър Дейвид Аделман заяви след срещата, че още не е уточнена сериозността на травмата. "Всичко, което знам, е, че Йокич има контузия на лявото коляно и трябва да премине през процедури. Погледнах го на полувремето и стана ясно, че са си преплели краката. Той веднага е разбрал, че нещо не е наред", каза треньорът.

"Това е част от НБА. Няма значение кой се контузва, винаги е мъчително. Особено когато е някой специален като него. Ще знаем повече утре, но ще продължим напред като отбор", добави Аделман. "Притеснявам се повече за него като личност и за разочарованието, което изпитва. Надяваме се, че всичко ще се развие добре", каза още той.

Йокич правеше голям мач преди контузията, като бе вкарал 21 точки, имаше 8 асистенции и 5 спечели борби, а в момента, в който напусна, резултатът бе равен - 63:63.

Денвър не може да използва заради контузии още Арон Гордън и Крисчън Браун. 

Снимки: Gettyimages

