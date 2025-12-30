Звездата на Денвър Нъгетс Никола Йокич получи контузия при загубата от Маями

Звездата на баскетболния Денвър Нъгетс Никола Йокич получи контузия на коляното при загубата на отбора му от Маями Хийт със 123:147 в мач от редовния сезон на НБА.

Сърбинът, който е избиран три пъти за най-полезен играч в НБА, падна на паркета в последните секунди на втората част на срещата, след като бе настъпен от съотборник. При този контакт лявото му коляно се огъна навътре. 30-годишният Йокич излезе от игра и не се върна повече на терена.

Треньорът на Денвър Дейвид Аделман заяви след срещата, че още не е уточнена сериозността на травмата. "Всичко, което знам, е, че Йокич има контузия на лявото коляно и трябва да премине през процедури. Погледнах го на полувремето и стана ясно, че са си преплели краката. Той веднага е разбрал, че нещо не е наред", каза треньорът.

"Това е част от НБА. Няма значение кой се контузва, винаги е мъчително. Особено когато е някой специален като него. Ще знаем повече утре, но ще продължим напред като отбор", добави Аделман. "Притеснявам се повече за него като личност и за разочарованието, което изпитва. Надяваме се, че всичко ще се развие добре", каза още той.

Йокич правеше голям мач преди контузията, като бе вкарал 21 точки, имаше 8 асистенции и 5 спечели борби, а в момента, в който напусна, резултатът бе равен - 63:63.

Денвър не може да използва заради контузии още Арон Гордън и Крисчън Браун.

