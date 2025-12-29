Връщат стария формат с един мач за Суперкупата на Италия

Суперкупата на Италия по футбол ще се провежда вече отново само в един финален мач и няма да има турнир в Рияд, както бе досега. Това разкри президентът на Серия "А" Ецио Мария Симонели, цитиран от агенция АНСА.

"Нямаме вече нужда от два полуфинала. През следващата година ще се състои Купата на Азия в Рияд и саудитите вече ни предупредиха, че се отказват. Така че сме свободни да изберем дата и място. Идеята ми е да се върнем към класическата формула - финал между шампиона и носителя на Купата на Италия. Ако се върнем към тази формула, може да бъде и в началото на сезона, както бе в миналото. Но има избори, които трябва да направи Съветът на лигата, както и да определим място за финала", каза Симонели пред радио "Анке ио Спорт".

Той взе отношение и за мача Милан - Комо, който трябваше да се играе в Пърт, Австралия, но тази възможност пропадна.

"Не искам да влизам в полемика със спортния министър Абоди. Да се говори за повърхностно отношение, когато от месеци офисите ни са в открит диалог с ръководствата на европейския и световен футбол, не е коректно. Това е като да кажеш са хората това, което искат да чуят. За феновете разбирам, че когато мачът се играе на 13 хиляди километра, е наказание за тях, но това не беше избор на Лигата, а на замесените клубове. Лигата само даде предложения и офертата от Австралия бе в пъти по-добра от другите. Още от началото явно не се искаше Италия да бъде първата, която разчупи това табу и бе затворена вратата. от комерсиална гледна точка, това е пропусната възможност", сигурен е той.

Симонели говори и за плейофите за Световно първенство, на които ще участва националният тим на Италия. "Всички клубове искат да помогнат на селекционера Гатузо. Много трудно е да преместим цял кръг от първенството, календарът е изключително запълнен. От наша страна също се опитваме да помогнем на националния селекционер, заслужава го. Важно е Италия отново да се класира на Мондиал и там да се представи достойно според традициите си", каза още Ецио Симонели.