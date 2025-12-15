Популярни
Славия планира четири контроли в Турция, "белите" се събират още на 2 януари

  • 15 дек 2025 | 16:19
Славия ще се събере във втория ден от 2026 година за началото на зимната си подготовка. На 2, 3 и 4 януари "белите" ще преминат функционални изследвания, а на 5 януари ще се проведе първата тренировка на отбора. Преди нея е предвидена среща с медиите на президента Венцеслав Стефанов и старши треньора Ратко Достанич.

От 9 до 29 януари Славия ще бъде на подготвителен лагер в Турция, където ще има четири приятелски мача. Съперниците в тях ще станат известни на по-късен етап.

За 31 януари е запланувана и последната контрола на отбора по време на зимната пауза. На стадион "Александър Шаламанов" славистите ще играят с Марек. В първия си официален двубой за 2026 година "белите" ще се изправят у дома срещу Локомотив (Пловдив).

