  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Още един съотборник на Везенков остана в Гърция

  • 21 яну 2026 | 23:49
  • 157
  • 0
След като стана ясно, че Никола Милутинов няма да бъде в състава на Олимпиакос за мача с Анадолу Ефес от 24-ия кръг на Евролигата, се появи още един проблем пред старши треньора на гръцкия гранд Йоргос Барцокас.

За Турция не пътува и гардът Франк Нтиликина, който е с проблем в глезена след мача с Макаби Тел Авив.

"Червено-белите" вече са в Истанбул, където утре от 19:30 часа ще гонят успех №15 в "турнира на богатите" през този сезон.

Снимки: Gettyimages

