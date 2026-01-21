Още един съотборник на Везенков остана в Гърция

След като стана ясно, че Никола Милутинов няма да бъде в състава на Олимпиакос за мача с Анадолу Ефес от 24-ия кръг на Евролигата, се появи още един проблем пред старши треньора на гръцкия гранд Йоргос Барцокас.

За Турция не пътува и гардът Франк Нтиликина, който е с проблем в глезена след мача с Макаби Тел Авив.

"Червено-белите" вече са в Истанбул, където утре от 19:30 часа ще гонят успех №15 в "турнира на богатите" през този сезон.

Снимки: Gettyimages