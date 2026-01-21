Популярни
Монтана надигра Рилски спортист в българското дерби от Адриатическата лига

  • 21 яну 2026 | 20:37
Дения Дейвис-Стюърт записа дабъл-дабъл и лидерът в класирането Монтана 2003 спечели със 79:53 (13:19, 22:8, 26:12, 18:14) срещу Рилски спортист в българското дерби от кръга в Адриатическа лига. Монтанчанки са с 18 точки и една повече от Партизан и Цинкарна Целе.

Дейвис-Стюърт бе най-полезна в мача с КПД 28, след като записа 18 точки и спечели 11 борби. Даниела Уолън и Микаела Дамянова добавиха по 16, а за Рилски спортист с по 14 завършиха Ивана Бонева и Димана Костова.

Баскетболистките от Самоков взеха първата четвърт с разлика от 6 точки, но след паузата всичко се промени. Дамянова зададе тон за обрат с първите два коша в тази четвърт и Монтана обърна за 22:21, а домакините загубиха само веднъж преднината си до края. Те спечелиха частта с 14 точки разлика и доминираха след полувремето, за да запишат осма победа от десет мача.

Рилски спортист е със седем поражения и заема петото място в класирането с 11 точки.

