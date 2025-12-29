Калъмбъс изненадващо надделя над Айлъндърс

Намиращият се на последното място в Столичната дивизия на НХЛ отбор на Калъмбъс Блу Джакетс изненадващо победи с 4:2 Ню Йорк Айлъндърс и му попречи да се изравни с лидера в потока Каролина.

Иван Проворов и Кирил Марченко вкараха два гола за победителите в рамките само на 74 секунди през третия период, обръщайки резултата от 1:2 до 3:2. За Марченко това беше второ попадение в срещата, след като той откри в 8:09 минута на мача. А Коул Силинджър оформи крайното 4:2 на празна врата в 18:54 минута.

Вратарят Джет Грийвс спаси 24 изстрела и също допринесе за успеха на своите, които обаче с 38 точки не мърдат от последната позиция. Айлъндърс остават на 2-ото място с 46 точки или изоставане от три от върха. Наложи се тимът да се справя в последните 38 минути от срещата без Матю Барзал, който беше отстранен заради неспортсменско поведение и физическа саморазправа срещу двама играчи на Калъмбъс.

Макс Шабанов вкара за 1:1, а Бо Хорват обърна развоя на срещата в средата на втората третина от срещата. Чешкият вратар Давид Ритих, който за четвърти пореден мач замени контузения Иля Сорокин, спаси 31 изстрела.

Резултати в НХЛ

Тампа Бей се доближи на 2 точки от върха в Атлантическата дивизия, който се държи от Детройт, след успех с 5:4 над Монреал след дузпи. Точни при наказателните удари за Тампа Бей бяха Гейдж Гонсалвеш и Брейдън Пойнт.

Тампа Бей поведе с 4:1 във втората минута на третата част и срещата изглеждаше почти решена, гостите изравниха в рамките на 10 минути. Два пъти в тях се разписа младия словак Юрай Слафковски – за 2:4 и за 4:4 четири секунди преди края.

При дузпите обаче вратарят Йонас Йохансон, който иначе в срещата отрази 31 изстрела, спаси шутовете на Иван Демидов и Коул Кофилд.

В редовното време за победителите два пъти беше точен Никита Кучеров, който продължава серията си от мачове с попадения и асистенции на шест подред, както и Ник Пол и Понтус Холмберг.

Питсбърг се справи с Чикаго с категоричното 7:3 благодарение на хеттрик на Джъстин Бразо, както и две попадения на Брайън Ръст. Антъни Манта вкара гол и подаде за още един. Двата отбора обаче са в дъното на своите дивизии, а победата не променя кой знае колко положението на победителите.

Мачът се разви отлично за гостите от Пенсилвания, които вкараха четири пъти от първите си седем шута в началните 12:03 минути. Това наложи вратарска смяна и Спенсър Найт отстъпи мястото си на шведа Арвид Сьодерблом. Ноел Ачари вкара за 7:2 последното попадение за Пингвините в срещата, а за домакините точни бяха Ник Фолиньо, Уайът Кайзер и Тайлър Бертузи.

3:14 минути преди края на продължението Симон Eдвинсон донесе победата на Детройт с 3:2 над Торонто. „Червените криле“ остават с този успех на 2 точки от първото място в Атлантическата дивизия, като за тях в редовното време се разписаха Мориц Зайдер и Мейсън Апълтън, а вратарят им Кам Талбът спаси 25 изстрела.

За „Кленовите листа“ точни бяха Матю Нийс и Никълъс Робъртсън, като и за двата гола асистира Джон Таварес.

Сиатъл победи Филаделфия с 4:1 благодарение на два гола на Еели Толвайнен, а и заради 31 спасени изстрела на вратаря им Филип Грубауер. Чандлър Стивънсън се включи с гол и пас, а четвъртото попадение беше дело на Джордан Еберле.

Сиатъл е на 6-о място с 38 точки в Тихоокеанската дивизия, като изостава на 7 от лидера Вегас. Филаделфия е 3-а в Столичната с 45, на 4 от лидера Каролина.

Единственото попадение за Флайърс вкара Карл Грундстрьом, след като шайбата се върна от горната греда и падна на стика му.