Ндикумвенайо ще атакува европейския рекорд на 5 км в Барселона навръх Нова година

Новият европейски шампион по крос-кънтри Тиери Ндикумвенайо си е поставил за цел да подобри европейския рекорд на 5 километра по време на състезанието B100 Cursa dels Nassos в Барселона в новогодишната нощ (31 декември).

Испанецът надделя над световния шампион на 10 000 метра Джими Гресие, за да спечели златото на европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа на 14 декември. Именно Гресие държи настоящия европейски рекорд на 5 км с време 12:57, постигнато в Лил през март.

Ндикумвенайо е рекордьор на Испания в дисциплината с време 13:08, а най-доброто му лично постижение на 5000 метра на писта е 12:47.67, записано на Bislett Games в Осло през юни. Ако 28-годишният атлет успее да поддържа върховата си форма, континенталният рекорд изглежда напълно в неговите възможности.

В международното състезание на 5 км ще се включат 70 елитни атлети от 16 държави. През последните три издания на надпреварата бяха подобрени четири световни рекорда, както и един европейски от Доминик Лобалу през 2023 г., когато той записа тогавашното най-добро време от 13:12.

Снимки: Gettyimages