Над 330 състезатели ще участват на международния турнир по фигурно пързаляне Sofia Trophy 2026

  • 29 дек 2025 | 09:24
Мащабно международно присъствие и над 330 фигуристи се очакват на турнира по фигурно пързаляне Sofia Trophy.

11-о му издание е от 6 до 11 януари 2026 година в Зимния дворец на спорта в София и е за всички възрастови групи, включително мъже и жени. Състезанието е част от серията European Criterium и се провежда от Българската федерация по кънки със съдействието на производителя на минерална и изворна вода Девин. Организатор на надпреварата е кънки-клуб "Денкова-Стависки".

Входът за зрители е свободен.

Сред заявените фигуристи има от Великобритания, Австралия, Малайзия, Португалия, Мексико, Австрия, Гърция, Испания, Словения, Хърватия, Сърбия, Румъния, Казахстан, Италия, Франция, Украйна, Турция, Израел, Швейцария, Република Северна Македония, Унгария, Словакия, България и други.

