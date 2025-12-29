Шест мача в НБА тази нощ

Тази нощ ще се изиграят шест мача от редовния сезон на НБА. Очакват ни нови интригуващи сблъсъци.

Битките вече стартираха с два ранни мача. В първия от тях Оклахома Сити Тъндър записа убедителен успех със 129:104 над Филаделфия 76.

По същото време Торонто Раптърс и Голдън Стейт Уориърс изиграха доста по-оспорван двубой, решен след продъжение със 141:127 в полза на канадския тим.

В 01:00 часа е срещата между Вашингтон Уизардс и Мемфис Гризлис.

Тогава започва и двубоят между Портланд Трейлблейзърс и Бостън Селтикс.

Един от най-интригуващите мачове за нощта е с началн час 04:00 и в него ще видим един срещу друг Лос Анджелис Клипърс и Детройт Пистънс.

За финал е оставен още един двубой в Лос Анджелис, където местният Лейкърс приема Сакраменто Кингс.