Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Шест мача в НБА тази нощ

Шест мача в НБА тази нощ

  • 29 дек 2025 | 01:35
  • 257
  • 0
Шест мача в НБА тази нощ

Тази нощ ще се изиграят шест мача от редовния сезон на НБА. Очакват ни нови интригуващи сблъсъци.

Битките вече стартираха с два ранни мача. В първия от тях Оклахома Сити Тъндър записа убедителен успех със 129:104 над Филаделфия 76.

По същото време Торонто Раптърс и Голдън Стейт Уориърс изиграха доста по-оспорван двубой, решен след продъжение със 141:127 в полза на канадския тим.

В 01:00 часа е срещата между Вашингтон Уизардс и Мемфис Гризлис.

Тогава започва и двубоят между Портланд Трейлблейзърс и Бостън Селтикс.

Един от най-интригуващите мачове за нощта е с началн час 04:00 и в него ще видим един срещу друг Лос Анджелис Клипърс и Детройт Пистънс.

За финал е оставен още един двубой в Лос Анджелис, където местният Лейкърс приема Сакраменто Кингс.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Изиграха се още три мача от Sesame НБЛ

Изиграха се още три мача от Sesame НБЛ

  • 28 дек 2025 | 21:11
  • 14858
  • 4
Лошото момче на Партизан става съотборник на Везенков?

Лошото момче на Партизан става съотборник на Везенков?

  • 28 дек 2025 | 15:02
  • 4154
  • 0
Скандалът се разраства! От Локо Пд заявиха: Ще потърсим юридическа отговорност от всички длъжностни лица

Скандалът се разраства! От Локо Пд заявиха: Ще потърсим юридическа отговорност от всички длъжностни лица

  • 28 дек 2025 | 14:44
  • 25146
  • 21
Балкан разби Спартак Плевен за успешен край на годината

Балкан разби Спартак Плевен за успешен край на годината

  • 28 дек 2025 | 14:41
  • 7257
  • 0
Ръсел Уестбрук задмина легендата Меджик Джонсън по асистенции

Ръсел Уестбрук задмина легендата Меджик Джонсън по асистенции

  • 28 дек 2025 | 10:13
  • 1615
  • 0
Още девет мача в НБА се изиграха тази нощ

Още девет мача в НБА се изиграха тази нощ

  • 28 дек 2025 | 05:48
  • 5548
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Интер си тръгна доволен от дома на "Богинята" и отново е лидер в Серия "А"

Интер си тръгна доволен от дома на "Богинята" и отново е лидер в Серия "А"

  • 28 дек 2025 | 23:38
  • 6265
  • 24
Мони Николов със 7 блока (10 точки) изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №12 в Русия

Мони Николов със 7 блока (10 точки) изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №12 в Русия

  • 28 дек 2025 | 18:01
  • 21052
  • 36
Кот д'Ивоар и Камерун поделиха точките след вихрено второ полувреме

Кот д'Ивоар и Камерун поделиха точките след вихрено второ полувреме

  • 28 дек 2025 | 23:57
  • 1821
  • 0
Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник

Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник

  • 28 дек 2025 | 15:30
  • 21370
  • 21
Официално: Локо Сф се раздели с четирима, връща футболист на Левски

Официално: Локо Сф се раздели с четирима, връща футболист на Левски

  • 28 дек 2025 | 18:30
  • 21251
  • 7
Скандалът се разраства! От Локо Пд заявиха: Ще потърсим юридическа отговорност от всички длъжностни лица

Скандалът се разраства! От Локо Пд заявиха: Ще потърсим юридическа отговорност от всички длъжностни лица

  • 28 дек 2025 | 14:44
  • 25146
  • 21