Фурние и Сизерон спечелиха Европейското за танцови двойки

Новосформираният дует Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон спечели титлата при танцовите двойки на Европейското първенство по фигурно пързаляне в Шефийлд (Великобритания).

Французите, които обявиха партньорството си през март миналата година, бяха перфектни в изпълнението си във волната програма и получиха оценка от 135.50 точки, от които 58.52 от 60.00 възможни за компоненти на програмата. Те събраха сбор от 222.43 и взеха златото.

Сизерон завоюва шеста титла на Стария континент в кариерата си. Той е олимпийски шампион от Пекин 2022, вицешампион от Пьончан 2018, петкратен световен и петкратен европейски шампион с предишната си партньорка Габриела Пападакис. За Лоранс Фурние Бодри това е първи златен медал в кариерата.

За французите това беше едва четвърта международна изява. Те изпълниха спиращ дъха лиричен танц под саундтрака на „Китът“ и не оставиха почти никакво съмнение, че ще се борят за златото следващия месец на Олимпийските игри.

Фурние Бодри, която е родом от Монреал, получи френско гражданство през ноември.

Трикратните европейски шампиони и защитаващи титлата си Шарлен Гиняр и Марко Фабри (Италия) заеха втората позиция с 210.34 точки, след като бяха трети в ритмичния танц.

Британците Лайла Фиър и Люис Гибсън зарадваха домакинската публика с бронзовите отличия с 209.51 точки. Те допуснаха грешка в изпълнението на туизлите и се смъкнаха с една позиция, но все пак завоюваха четвърти пореден медал от шампионат на Европа.

По-рано вчера Ника Егадзе стана шампион при мъжете и донесе втора титла на Грузия от Европейското първенство, което приключи с две първи места за Грузия, едно за Естония при жените и едно за Франция при танцовите двойки.

