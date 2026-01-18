Популярни
Австриец сподели за манипулация в ски-скока

  • 18 яну 2026 | 01:17
  • 324
  • 0
Бившият състезател в северната комбинация и настоящ в Световната купа по ски-бягане Мика Фермюлен предизвика сериозни реакции, след като твърди, че някои ски-скачачи са залепяли пенисите си към тялото, за да получат състезателно „предимство“. Ски-скоковете бяха разтърсени от серия скандали с измами в екипировката в навечерието на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо другия месец. Дисциплината северна комбинация включва състезания в ски-бягане и ски-скок, като резултатите се сумират по специална формула, за да определят победителя. Сега 26-годишният Фермюлен си спомни някои номера от предишния си живот като активен състезател, а също така и какви съвети е получавал от по-опитните и скиори в тези дисциплини.

„Когато трябваше да взема мерки за първи път, някои от старите и по-опитни ски-скачачи дойдоха при мене и ми казаха: „Много е важно да залепиш пениса си с тиксо надолу, защото така измерването на чатала ти е с един или два сантиметра по-малко. Колкото по-ниско е чаталът ви, толкова е по-голямо съпротивлението на въздуха“, разказва Фермюлен при гостуването си в подкаста „Skirious Problems“.

Колкото по-дълбока е стъпката, толкова по-голямо съпротивление на въздуха ще изпитва ски-скачачът. И допълни, че подобна манипулация може да помогне да се увеличи резултата при скока с няколко метра.

„Това определено е сравнимо с допинга“, добави Вермулен.

26-годишният състезател подчерта, че това са спомени от времето му на върха на шанцата и няма да се изненада, ако такива неща вече не се случват в ски-скока.

„Нямам представа какво се случва в ски скоковете напоследък. Чета, че доста норвежци са обвинени в манипулация на костюмите и плътността им, както и в некоректен избор на материали“, казва още австрийският състезател, който слезе от ски-скока и мина в ски-бягането от сезон 2018/19.

В последно време Световната федерация по ски (ФИС) затегна контрола върху екипировката на ски-скачачите и опитва да изкорени всякакви опити за измама, като въведе жълти картони по време на състезанието като предупреждение.

„Не мисля за това, защото съм вече далече от ски-скока. Но когато те хванат, не ти трябва жълт картон. Трябва да те вадят от състезанието за определен период от време. Мога да ви кажа със сигурност, че всеки, който хванат да мами в северната комбинация, го прави умишлено. И се оправдават с другите, казвайки: Да, да, но всички останали също го правят“, завършва австрийският състезател.

Със скандала вече се занимава германската телевизия Це Де Еф. Експертът към телевизията Зеверин Фройнд – сам бивш eлитен състезател в ски-скока, вече се срещна с инспектора по ски-скокове Матиас Хафеле в Инсбрук. Двамата говориха обстойно за дисквалификациите и проблеми като теглото и дължината на ските. Веднага след участието си в този подкаст, Фермюлен беше потърсен от норвежката телевизия NRK.

„Не казвам, че всички мамят. Просто казвам, че се създава лоша култура, когато измамата не се наказва строго. А това е опасна култура. Създава усещането, че е приемливо да се търсят вратички в системата“, уточни за скандинавската програма.

