В Пирин се надяват на коледно чудо

  • 22 дек 2025 | 09:27
  • 556
  • 0
Броени дни остават до Коледа - време, в което хората вярват в чудеса и добрини. Пирин Благоевград също очаква своето коледно чудо - да се намери нов собственик, треньор и състав за пролетния дял. Наскоро клубът официално обяви, че всички играчи са свободни да разтрогнат договорите си и да напуснат като свободни агенти.

Акциите се връщат в общината, която търси инвеститор или благодетел, готов да подпомогне издръжката на клуба. Всички задължения са изплатени и Пирин е изряден. Футболната общност в Благоевград активно работи по намирането на нов ръководител, като вече се водят разговори.

Също така се търси нов старши треньор, след като легендата Петър Михарски бе обявен за временен наставник. Ще се изгражда и нов отбор, тъй като голяма част от настоящите футболисти напуснаха. Очаква се капитанът Александър Дюлгеров да премине в Марек, младият защитник Лазар Боянов - в Ботев Враца, Марио Топузов подсили Вихрен Сандански и други.

"Тема Спорт" твърди, че при орлетата няма да остане и Запро Динев. Атакуващият халф е очакван за подпис във Фратрия, който има амбиции за промоция в елита. Динев дойде в Пирин от Беласица, но наскоро отказа завръщане там.

Морският тим работи усилено по селекцията за пролетта. Отборът зимува на второ място с 6 точки изоставане от лидера Дунав, но и с мач повече. Пирин Благоевград е седми в класирането, на 11 точки от зоната на изпадащите, което засега не представлява пречка пред бъдещия инвеститор и треньор.

