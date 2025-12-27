Вердон и Бенин с исторически успех

Отборът на Бенин записа историческа победа с 1:0 над Ботсвана във втори мач за двата отбора от група “D” на Купата на африканските нации. Единственото попадение в двубоя отбеляза Йоан Роше в 28-ата минута, като по този начин тимът сложи край на негативната си серия от 15 мача без победа в редовното време на турнира. Отново цял мач за Бенин изигра централният бранител на Лудогорец Оливие Вердон.

По този начин бенинците записа първи три точки и запази шансовете да се класира за елиминациите. Ботсвана пък инкасира второ поредно поражение.

Още в 4-ата минута бенинците откриха резултата чрез Айегун Тосин, но попадението бе отменено заради засада. Ботсвана пък отвърна с пропуск на Тумисанг Оребоние в 26-ата минута, който след разбъркване от пряк свободен удар стреля над вратата. Това бе наказано три минути по-късно. Дълго подаване на Вердон намери Йоан Роше, който направи двойно подаване със Стив Мюние и се озова в добра позиция. Последва удар и рикошет в бранител на Ботсвана, а топката влетя неспасяемо в мрежата – 1:0 за Бенин. Седем минути по-късно левият бранител Мотуси Джонсън имаше отличен шанс да изравни, но от пряк свободен удар нацели напречната греда.

1 - Benin have won their first game ever at the CAF Africa Cup of Nations, failing to win any of their first 15 (D5 L10). History. #AFCON2025 pic.twitter.com/t40INgmUmt — OptaJean (@OptaJean) December 27, 2025

Бенин започна добре второто полувреме, като пое пълен контрол в първите 20 минути. След ранното си превъзходство, "гепардите" бяха близо до удвояване на преднината си в 65-ата минута чрез Тамиму Оуру, чийто опасен удар с левия крак бе спасен от вратаря на Ботсвана Гойцеоне Пхоко. Пет минути по-късно той отново бе близо до гол, когато опита пита късмета си от границата на наказателното поле, но ударът му беше спасен без проблеми. В последните 10 минути от мача Бенин продължи да доминира, търсейки втори гол. В крайна сметка, Вердон и съотборниците му не успяха да го направят и се задоволиха с минималния успех.