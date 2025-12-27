Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бенин
  3. Вердон и Бенин с исторически успех

Вердон и Бенин с исторически успех

  • 27 дек 2025 | 16:52
  • 798
  • 0
Вердон и Бенин с исторически успех

Отборът на Бенин записа историческа победа с 1:0 над Ботсвана във втори мач за двата отбора от група “D” на Купата на африканските нации. Единственото попадение в двубоя отбеляза Йоан Роше в 28-ата минута, като по този начин тимът сложи край на негативната си серия от 15 мача без победа в редовното време на турнира. Отново цял мач за Бенин изигра централният бранител на Лудогорец Оливие Вердон.

По този начин бенинците записа първи три точки и запази шансовете да се класира за елиминациите. Ботсвана пък инкасира второ поредно поражение.

Още в 4-ата минута бенинците откриха резултата чрез Айегун Тосин, но попадението бе отменено заради засада. Ботсвана пък отвърна с пропуск на Тумисанг Оребоние в 26-ата минута, който след разбъркване от пряк свободен удар стреля над вратата. Това бе наказано три минути по-късно. Дълго подаване на Вердон намери Йоан Роше, който направи двойно подаване със Стив Мюние и се озова в добра позиция. Последва удар и рикошет в бранител на Ботсвана, а топката влетя неспасяемо в мрежата – 1:0 за Бенин. Седем минути по-късно левият бранител Мотуси Джонсън имаше отличен шанс да изравни, но от пряк свободен удар нацели напречната греда.

Бенин започна добре второто полувреме, като пое пълен контрол в първите 20 минути. След ранното си превъзходство, "гепардите" бяха близо до удвояване на преднината си в 65-ата минута чрез Тамиму Оуру, чийто опасен удар с левия крак бе спасен от вратаря на Ботсвана Гойцеоне Пхоко. Пет минути по-късно той отново бе близо до гол, когато опита пита късмета си от границата на наказателното поле, но ударът му беше спасен без проблеми. В последните 10 минути от мача Бенин продължи да доминира, търсейки втори гол. В крайна сметка, Вердон и съотборниците му не успяха да го направят и се задоволиха с минималния успех.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ман Сити срещна отпор от Нотингам Форест, но продължи победната си серия и постави под напрежение Арсенал

Ман Сити срещна отпор от Нотингам Форест, но продължи победната си серия и постави под напрежение Арсенал

  • 27 дек 2025 | 16:25
  • 13028
  • 39
Пиза приема Ювентус в битка между дъното и върха на Серия А

Пиза приема Ювентус в битка между дъното и върха на Серия А

  • 27 дек 2025 | 07:34
  • 1586
  • 0
Челси и Астън Вила в пряк сблъсък за топ 4

Челси и Астън Вила в пряк сблъсък за топ 4

  • 27 дек 2025 | 07:27
  • 4551
  • 3
Ливърпул приема Уулвърхамптън в емоционален мач на "Анфийлд"

Ливърпул приема Уулвърхамптън в емоционален мач на "Анфийлд"

  • 27 дек 2025 | 07:14
  • 13822
  • 8
Арсенал трябва да победи Брайтън, за да задържи върха

Арсенал трябва да победи Брайтън, за да задържи върха

  • 27 дек 2025 | 06:51
  • 2088
  • 0
Сити с гостуване на надигащия глава Форест

Сити с гостуване на надигащия глава Форест

  • 27 дек 2025 | 06:44
  • 4521
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Ливърпул 2:0 Уулвърхамптън, първи гол за Виртц

Ливърпул 2:0 Уулвърхамптън, първи гол за Виртц

  • 27 дек 2025 | 16:00
  • 4131
  • 2
На полувремето: Арсенал 1:0 Брайтън, доминация на "артилеристите"

На полувремето: Арсенал 1:0 Брайтън, доминация на "артилеристите"

  • 27 дек 2025 | 17:01
  • 3398
  • 11
Официално: ЦСКА привлече национал на Беларус

Официално: ЦСКА привлече национал на Беларус

  • 27 дек 2025 | 15:42
  • 13347
  • 51
Ман Сити срещна отпор от Нотингам Форест, но продължи победната си серия и постави под напрежение Арсенал

Ман Сити срещна отпор от Нотингам Форест, но продължи победната си серия и постави под напрежение Арсенал

  • 27 дек 2025 | 16:25
  • 13028
  • 39
ФИФА удари още един роден клуб - този път санкцията е по-различна

ФИФА удари още един роден клуб - този път санкцията е по-различна

  • 27 дек 2025 | 15:41
  • 7894
  • 2
Георги Миланов: Когато аз бях в клуба, с нашата работа поставихме началото на развитието на Левски

Георги Миланов: Когато аз бях в клуба, с нашата работа поставихме началото на развитието на Левски

  • 27 дек 2025 | 11:35
  • 15543
  • 12