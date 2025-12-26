Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Къри и Стив Кър не спестиха похвали за Купър Флаг: Невероятен талант, лигата е в добри ръце

Къри и Стив Кър не спестиха похвали за Купър Флаг: Невероятен талант, лигата е в добри ръце

  • 26 дек 2025 | 20:12
  • 1023
  • 0
Къри и Стив Кър не спестиха похвали за Купър Флаг: Невероятен талант, лигата е в добри ръце

Младата звезда и надежда на Далас Маверикс Купър Флаг продължава да впечатлява с изявите си, записвайки поредно страхотно представяне, този път при загубата на отбора си със 116:126 от Голдън Стейт Уориърс на Коледа.

Флаг завърши срещата с 27 точки (13/21 стрелба от игра), шест борби и пет асистенции за 36 минути на терена.

Благодарение на това представяне, той стана първият новобранец от 1970 г. насам, който отбелязва поне 25 точки, пет борби и пет асистенции в коледен мач, получавайки похвали от противниковия отбор след края на двубоя.

Един от тези, които го похвалиха, беше суперзвездата на Уориърс, Стеф Къри, който заяви, че лигата е в добри ръце с таланти като Флаг, готови да доминират в НБА.

"Той е истински баскетболист. Борбен... лигата е в добри ръце", отбеляза Къри.

Треньорът на "Воините" Стив Кър също не пропусна да се изкаже топло за новобранеца на Мавс, определяйки го като невероятен талант.

"Невероятен талант. Има отлично чувство за играта, ръст, атлетизъм. Подаванията му са това, което наистина се откроява. В предишния мач той намери ритъм от тройката. Но дотогава не изглеждаше голяма заплаха от далеч, така че буквално можеш да го гледаш как се развива ден след ден", заяви Кър.

Флаг е изключителен в последните си шест мача, като записва средно по 27,5 точки, 7,0 борби и 5,5 асистенции, с 52,6% успеваемост при стрелбата от игра.

Снимки: Gettyimages

