  Веригата по ски-скок "Четирите шанци" ще има и женско издание от 2026-а

  • 26 дек 2025 | 16:06
  • 359
  • 0
Тазгодишното издание на престижната верига в ски-скока "Четирите шанци“ се провежда за последен път само при мъжете, а след 12 месеца в 75-ото издание ще има вече и женско състезание, съобщава ДПА.

Организаторите на престижното събитие в Германия и Австрия заявиха, че жените ще дебютират на 75-ата годишнина на „Четирите шанци“ следващата година. И макар посоката да е ясна, все още има някои детайли, които трябва да бъдат фиксирани. На първо място шанцата в Инсбрук трябва да получи подходящо осветление, а след това състезанията да бъдат добавени и в календара на Световната купа.

В момента жените имат своята верига "Two Nights Tour“, които се провеждат на двете трасета от германска страна, които са домакини на „Четирите шанци“ – Гармиш-Партенкирхен и Оберстдорф на 31-и декември и на 1-и януари съответно, но не е същото, каквото е при мъжете.

Призивите за съвместно провеждащо се „Четири шанци“ се отправят от години, а германската легенда Катарина Шмид каза: „Ще повярвам само когато се случи“.

Съотборничката ѝ Селина Фрайтаг каза, че женското състезание „Четири шанци“ би било „още една огромна стъпка за женските ски-скокове“ и „крачка напред“, защото става дума за едно много популярно събитие, от което жените биха спечелили изключително. До момента основните препъни камъни бяха логистиката, като например настаняването в четирите курорта, телевизионните предавания и проблемът с прожекторите в Инсбрук. Планът сега е състезанията за жени да се проведат в същия ден като квалификациите за мъже. Това работи в Оберстдорф, Гармиш и Бишофсхофен, но би било възможно и в Инсбрук единствено ако бъде осветено състезанието в Бергизел.

Големият пробив дойде от отношенията между австрийската федерация по ски и регионалното правителтво на Тирол, които се споразумяха как ще стане финансирането на прожекторите, а самото изпълнение ще започне през следващата година.

Генчев: Локомотив ще е по-силен през пролетта! За шампионската титла топката е у Левски

Генчев: Локомотив ще е по-силен през пролетта! За шампионската титла топката е у Левски

  • 26 дек 2025 | 14:50
  • 5808
  • 9
Симеон Николов е №6 в света за 2025 година

Симеон Николов е №6 в света за 2025 година

  • 26 дек 2025 | 14:28
  • 8708
  • 6
Йорданка Христова: Феновете на ЦСКА са номер 1! Догодина на новия стадион; Васко Кръпката: Титла и рокендрол на "Герена"!

Йорданка Христова: Феновете на ЦСКА са номер 1! Догодина на новия стадион; Васко Кръпката: Титла и рокендрол на "Герена"!

  • 26 дек 2025 | 13:51
  • 6427
  • 0
Нанков: ЦСКА ще се върне на върха! Всичко се прави по европейски модел

Нанков: ЦСКА ще се върне на върха! Всичко се прави по европейски модел

  • 26 дек 2025 | 14:28
  • 4009
  • 26
Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

  • 26 дек 2025 | 10:12
  • 6490
  • 5
Какво е "Боксинг дей" и как стана най-силния символ на Премиър лийг по Коледа

Какво е "Боксинг дей" и как стана най-силния символ на Премиър лийг по Коледа

  • 26 дек 2025 | 09:00
  • 15430
  • 8