Камила Валиева официално се завръща на леда

  • 26 дек 2025 | 15:40
  • 580
  • 0
Камила Валиева официално се завръща на леда

Руската фигуристка Камила Валиева сподели снимки на подаръци, отбелязващи завръщането й на леда след четиригодишно наказание за допинг, съобщава ТАСС.

На снимки, които бяха публикувани в Telegram канала на Валиева, тя е заедно със своето куче Лева, заобиколена от букети цветя, към които са прикрепени балони. На най-големия балон пише: „Добре дошла отново, Ками! Това е само началото.“

Рускинята беше дисквалифицирана за употреба на забраненото вещество триметазидин. С решение на Спортния арбитражен съд тя беше лишена от златния медал от Европейското първенство през 2022 година, сребърния от 2021-а, 2022-а и бронзовия от 2023-а на първенството на Русия, среброто от финала на Гран При на Русия през 2023-а и други отличия от различни турнири.

19-годишната Валиева получи официално решение да поднови тренировки на 25 октомври. Тя се подготвя в школата на Татяна Навка под ръководството на Светлана Соколовская. Преди наказанието си, тя тренираше с групата на Етери Тутберидзе.

