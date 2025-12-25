Микаела Шифрин е изразходвала много усилия, за да се представи на най-високо ниво в Световната купа

Микаела Шифрин призна, че е изразходвала много усилия, за да се представи на възможно най-високо ниво в стартовете от Световната купа по ски алпийски дисциплини. Американката има четири победи в четири състезания в слалома през настоящия сезон, връщайки добрата си форма то времето преди да претърпи падане на пистата, след което имаше дълго възстановяване.

"През този сезон досега имах способността да правя завои на най-високо ниво в тези моменти на голямо напрежение. Светът, когато ме гледа, си мисли, че няма напрежение, защото имам голяма преднина или съм го правила в предишното състезание. Всеки път, когато заставам на старта, е като нова ситуация и досега винаги намелих успешното каране. Това не е никак лесно, изисква наистина много усилия", коментира Шифрин, цитирана от световните агенции.

30-годишната американка е петкратна носителка на Световната купа, както и двукратна олимпийска шампионка. Микаела Шифрин има и осем световни титли. Тя води в генералното класиране за Големия кристален глобус през настоящия сезон.