Мая и Владо Николови: Семейното събиране на Коледа е трудно за професионалните спортисти

  • 25 дек 2025 | 13:16
Едно семейство, за което всички говорят. Те са пример за сплотеност и обич, постоянство и упоритост. Те са причина тази година да напълним един площад с емоции от сълзи на радост. Защото те – шампионите, чрез техните деца шампиони ни направиха горди българи.

Семейство Владо и Мая Николови гостуваха на Диана Любенова в „Имате среща..“ по БНТ.

"Били сме много малко пъти заедно цялото семейство по Коледа", разкриват Мая и Владо.

Двамата разказват, че за професионалните спортисти семейното събиране е доста трудно за празниците, защото обикновенно по това време има мачове. Докато обикновените хора са вкъщи и се забавляват, след това отиват до залата или стадиона да наблюдавата своите любимци, то професионалните спортисти трябва да бъдат на терена. Особено във Франция и Италия, това винаги е така. В тези две първенства винаги има двубои от шампионата по празниците.

"Ако играеш в Турция, там няма Коледа, пак се играе. Ако пък си в Русия, там Коледата е по-късно и пак си на терена. Това е положението. На празниците, ние спортистите, както и артистите - работим", коментира с усмивка Владо Николов.

Какво разказаха Мая и Владо в телевизионното студио, вижте в следващия видео материал

