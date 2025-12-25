Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Гарнет за НБА: Живеем в ерата на Стеф Къри, той е най-великият играч

Гарнет за НБА: Живеем в ерата на Стеф Къри, той е най-великият играч

  25 дек 2025
  • 1577
  • 0
Гарнет за НБА: Живеем в ерата на Стеф Къри, той е най-великият играч

Шампионът на НБА Кевин Гарнет обясни защо смята гарда на Голдън Стейт Уориърс Стеф Къри за най-великия играч на тази епоха.

“Казвал съм това безброй пъти. Мисля, че живеем в ерата на Къри. Той е най-великият играч на тази епоха. Когато говорим за дългата топка и тройката, трябва да говорим за месията на дългата топка, знаете, и точно така го виждам“, каза Гарнет в подкаста Ticket & The Truth.

37-годишният Къри държи рекорда на НБА за всички времена по вкарани тройки с 4161. Джеймс Хардън (3271) и Рей Алън (2973) също са в топ 3.

През сезон 2025-26 гардът на Голдън Стейт изигра 21 мача, като средно постигна по 28,7 точки, 4,2 борби и 4,3 асистенции на мач.

