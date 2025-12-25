Почина легендата в хвърлянето на чук Анатолий Бондарчук

От Европейската атлетика с прискърбие съобщиха новината за кончината на украинската легенда в хвърлянето на чук и велик треньор Анатолий Бондарчук, който си отиде от този свят на 85-годишна възраст.

Бондарчук е европейски шампион от 1969 г. и олимпийски първенец от 1972 г. Той остава в историята и като първия атлет, преминал границата от 75 метра в дисциплината, постигайки резултат от 75.48 метра през 1969 г.

След като прекратява състезателната си кариера след Олимпийските игри през 1976 г., Бондарчук се посвещава на треньорската професия, където оставя значима следа от двете страни на Атлантическия океан.

Най-известният му възпитаник е Юрий Седих, който печели олимпийските титли в хвърлянето на чук през 1980 и 1988 г. и все още държи световния рекорд от 86.74 метра, поставен на Европейското първенство по лека атлетика в Щутгарт през 1986 г.

В средата на първото десетилетие на новия век Бондарчук се премества в Канада, където продължава да тренира много от водещите атлети на страната. Сред тях са трикратният медалист от световни и олимпийски игри в тласкането на гюле Dylan Armstrong и двукратната шампионка на Игрите на Британската общност в хвърлянето на чук Sultana Frizell.

Трайното наследство, което Бондарчук оставя в дисциплината, е толкова голямо, че той е консултирал и настоящия олимпийски и световен шампион в хвърлянето на чук Итън Кацберг.