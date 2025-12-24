Драйзайтъл реализира хеттрик за победата на Едмънтън над Калгари в НХЛ

Леон Драйзайтъл реализира хеттрик, а Конър МакДейвид добави пет асистенции за победата на Едмънтън Ойлърс над Калгари Флеймс с 5:1 като домакин в двубой от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Райън Нюджънт-Хопкинс и Займън също се разписаха за Едмънтън, чийто вратар Конър Инграм се отличи с 18 спасявания.

МакДейвид записа втори мач с пет асистенции в кариерата си, изравнявайки се с Драйзайтъл и Пол Кофи на второ място в историята на клуба по този показател. Първи е Уейн Грецки, който записва 12 мача с по пет асистенции за Ойлърс. Макензи Уигър реализира попадението за Флеймс, а Дъстин Улф направи 34 спасявания.

Бъфало спечели гостуването си на Отава с 3:2 след продължение в друга среща от вечерта в НХЛ. Боуен Байръм отбеляза втория си гол в мача 31 секунди от началото на продължението и помогна на Бъфало да удължи победната си серия на седем мача. Баръм добави и една асистенция на сметката си, а Ноа Йостлунд отбеляза другия гол за победителите, докато Алек Лайън направи 24 спасявания.

Нешвил също взе победа при гостуването си на Минесота с 3:2 след продължение, след като Стивън Стамкос отбеляза в 53-ата секунда на добавеното време. Стамков завърши с гол и асистенция за Нешвил, който за първи път през сезона прави серия от три поредни победи. Райън О'Райли се включи с гол и асистенция, а Роман Йоси също вкара гол.

Детройт записа домакински успех над Далас с 4:3 след продължение в друг двубой от Националната хокейна лига. Дилан Ларкин беше автор на изравнителното попадение късно в третия период, а след това се разписа в продължението, за да донесе победата на домакините. Джон Гибсън направи 19 спасявания за Ред Уингс, допринасяйки за края на серията от четири успеха на Старс

Отборът на Вегас се наложи у дома над Сан Хосе със 7:2 в мач, в който Мич Марнър реализира два гола, а Райли Смит и Марк Стоун добавиха по един гол и една асистенция за домакините. Хокеистите на Вегас вкараха пет попадения в рекордния първи период по пътя си към победата над Шаркс.

Домакински успех постигна и Ню Йорк Айлъндърс с 2:1 над Ню Джърси, а Адам Пелеч отбеляза победния гол при оставащи 1:15 минути.

Каролина отстъпи като домакин на Флорида с 2:5, след като Сам Райнхарт се отличи с три асистенция за обрата за гостите, които изоставаха с 0:2, но реализираха пет безответни гола в третия период. Нико Микола, Лук Кунин, Антон Лундел, Сам Бенет и Сет Джоунс се разписаха за Флорида. Сергей Бобровски спря 17 удара към вратата за 445-ата победа в кариерата си.

В други мачове от вечерта в НХЛ Торонто победи с 6:3 у дома Питсбърг, а Вашингтон загуби домакинството си срещу Ню Йорк Рейнджърс с 3:7.

Монреал надви Бостън с 6:2 като гост, Филаделфия също записа успех с 3:1 при гостуването си на Чикаго, Колорадо победи Юта с 1:0 като домакин, докато Сиатъл се наложи над Лос Анджелис с 3:2 като гост.

