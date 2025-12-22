Популярни
"Цяла седмица на течности и без няколко зъба", последствията от битка с Джошуа

  • 22 дек 2025 | 12:30
  • 777
  • 0

Джейк Пол научи по трудния начин, че с бокса шега не бива.

Ютубърът се изправи срещу бившия световен шампион в тежка категория и олимпийски златен медалист Антъни Джошуа в боксов мач в Маями. Срещата не се разви добре за влогъра, който беше брутално нокаутиран в шестия рунд.

Джейк Пол е с 2 фрактури на брадата след мача с Антъни Джошуа

След двубоя Пол е бил приет в болница, където е потвърдено, че има счупена челюст на две места. В събота той претърпя операция за възстановяване на фрактурата, като след събуждането си публикува актуална информация, разкриваща степента на нараняванията му.

„Операцията мина добре, благодаря за цялата любов и подкрепа. Имам по две титаниеви пластини от всяка страна. Няколко зъба са извадени. Трябва да бъда само на течности в продължение на 7 дни.“

Това е едва втората загуба в боксовата кариера на Пол. Бившата звезда на "Disney" се захвана с „джентълменския спорт“ през 2018 г. и до момента има професионален актив от 12 победи и 2 загуби, като се боксира предимно с бивши ММА бойци. Другото му поражение дойде през 2023 г., когато загуби с неединодушно съдийско решение от Томи Фюри в дългоочаквания им двубой.

