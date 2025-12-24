Инес Фицджералд за очакванията, фокус върху сезона в зала и веган Коледа

След като завърши годината с трета поредна титла при девойките под 20 години на Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа, редовният автор на Европейската атлетика Инес Фицджералд разказва как се е справила с очакванията, за играта на "Гладни хипопотами“ с Надя Батоклети и за плановете си за Коледа и Нова година.

Справяне с напрежението "Спечелването на третата ми поредна титла при девойките под 20 години на Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа на 14 декември е нещо, с което изключително се гордея, но определено беше съпътствано с напрежение.“

"Самото състезание премина много гладко, което беше огромно облекчение. Имаше доста големи очаквания преди него. Хората казваха: "Сигурно ще спечелиш, ще бъде лесно“, но все пак трябва да излезеш и наистина да го направиш.“

"Знанието, че много погледи са насочени към мен, добави напрежение, така че да си тръгна с още една победа беше наистина удовлетворяващо. Това беше основната цел на зимния ми сезон, така че е много приятно, че я постигнах.“

"Това напрежение идва от очакванията, породени от предишни постижения. Удивително е, че хората вярват, че мога да спечеля, но това прави нещата по-стресиращи. Мисля, че с всяко следващо състезание се научавам да се справям по-добре с това.“

"Започнах да разработвам малки стратегии за справяне с напрежението и усещам, че се подобрявам в управлението му. В крайна сметка е хубаво, че хората имат високо мнение за способностите ми, и се опитвам да използвам това, за да си вдъхна увереност, вместо да позволя да ме смаже.“

Решението да остана във възрастовата си група "Преди шампионата с моя треньор Гавин Пейви обсъждахме дали трябва да се състезавам при девойките под 23 години или при жените. В крайна сметка решихме, че да остана при девойките под 20 години е правилното решение.“

"Наистина се наслаждавам на състезанията, когато ги усещам по-скоро забавни, отколкото наистина стресиращи. През зимата крос кънтрито е по-скоро подготовка за лятото, подобряване на физическата форма и поддържане на краката в движение, а не поставяне под огромно напрежение.“

"На пистата през лятото всичко е много фокусирано върху шампионатите при жените и високото напрежение, докато зимните състезания ти дават малко повече свобода. Засега оставането в моята възрастова група изглеждаше най-добрият вариант.“

"Със сигурност ще водим тези разговори отново догодина, когато премина в категорията до 23 години, но този път това изглеждаше правилното решение.“

"Едно от нещата, които най-много обичам в крос-кънтрито, е отборният елемент. В състезанията във Великобритания не го усещаш толкова. Толкова е хубаво да виждаш как другите момичета се справят добре и беше страхотно да спечелим и отборната титла.“

"Всички се подкрепяхме и искрено се радвахме една за друга. Това създава наистина приятелска атмосфера и прави цялото преживяване още по-специално.“

"Самата Португалия беше прекрасна. Не беше много гориста, което според мен се дължи на сухия климат. Когато се връщахме към летището, пейзажът изглеждаше доста оголен, с храсти вместо големи дървета, но това е просто напълно различен климат.“

"Това е наистина хубаво място и Гавин вече спомена идеята да се върнем за тренировъчен лагер на топло в някакъв момент, което би било страхотно.“

Пресконференция и игри с Батоклети "Преди събитието участвах в пресконференцията и вече свиквам все повече с тях. Започваш да предвиждаш какви въпроси могат да възникнат, например за трасето, така че мислиш предварително какво да кажеш.“

"Много ми харесва, че и публиката може да задава въпроси. Това взаимодействие е добро за спорта и помага за започването на разговори още преди началото на шампионата.“

"Това беше и първата ми среща с Надя Батоклети, до която седях на пресконференцията. В крайна сметка играхме на "Гладни хипопотами“ – и аз загубих – но беше много забавно и приятно да се запозная с нея.“

"В близко бъдеще ще имам няколко по-леки седмици, след което отново ще започна да увеличавам натоварването през януари. Целя се в няколко състезания в зала към края на януари и през февруари.“

"Решихме да не участваме на Световното първенство по крос кънтри в Талахаси. Пътуването и фактът, че ще трябва да се състезавам при жените, ме накараха да почувствам, че това не е правилният избор, и предпочитам да се съсредоточа върху сезона в зала.“

"Това означава, че няма повече крос кънтри за този сезон, което е малко странно, когато хората, с които тренирам, все още се състезават на събития като English Schools. Но всъщност ми харесва да приключа с крос кънтрито преди Коледа, след което да направя няколко старта в зала – вероятно ще се състезавам около края на януари/началото на февруари и ще се подготвя сериозно за лятото.“

"Медалите ми стоят в кутии за обувки в стаята ми – всъщност, в няколко кутии. Няма нищо друго наоколо, което да показва, че съм бегачка. Може би един ден ще ги изложа подобаващо, но все още не съм стигнала дотам.“

Вегански коледен обяд и Parkrun "На Коледа вероятно ще участвам в местния Parkrun в Ситън, Девън, просто за забавление. Винаги е много оживено и всички се маскират. Може дори да се опитам да убедя баща ми да дойде.“

Самата Коледа е много семейно ориентирана. Обикновено следобед отиваме при баба и дядо, въпреки че в моето семейство нищо не се решава до деня преди празника.

Веганската ни коледна вечеря най-често включва гъбено руло "Уелингтън“ и ядково печено, придружени от всички обичайни гарнитури като картофи, моркови, пащърнак и сос. Баба ми и дядо ми са много традиционни, така че беше хубаво да видя как възприеха идеята, че коледната вечеря не е задължително да включва пуйка.

Нова година е по-скоро време, което прекарвам с приятели. Вероятно ще направим нещо заедно – все още нищо не е планирано – но обикновено това е забавен начин да отпразнуваме.

Ще бъда у дома за няколко седмици, преди да се върна в University of Exeter в средата на януари, където ме очакват и няколко изпита. Засега се наслаждавам на усещането от поредната европейска титла в крос-кънтрито и гледам напред към това, което предстои.

