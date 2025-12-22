Бруно Фернандеш може да пропусне около месец

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш може да пропусне около един месец заради контузията, която получи по време на вчерашния двубой с Астън Вила. Португалецът видимо имаше проблеми още в края на първото полувреме, но доигра частта, след което бе заменен на почивката.

След двубоя Рубен Аморим разкри, че става дума за контузия на меките тъкани и Бруно ще пропусне няколко мача, но все още не се знае колко със сигурност. Според “Дейли Телеграф” португалецът ще бъде извън строя около месец, което означава, че може да пропусне седем мача на отбора си за този период.

Контузията му идва най-неподходящия момент, защото в момента Рубен Аморим не може да разчита и на Брайън Мбемо, Амад Диало и Нусаир Мазрауи, които участват с националните си отбори на Купата на африканските нации. Коби Мейну също е получил травма по време на тренировката в петък и няма да бъде на разположение за сблъсъка с Нюкасъл на "Боксинг Дей". Изборът на мениджъра е толкова ограничен, че се наложи вчера да пусне в игра 18-годишните Джак Флетчър и Шей Лейси.

Следвай ни:

Снимки: Imago