Новият договор на Диого Коща го направи най-скъпоплатения футболист на Порто

Порто обяви като коледен подарък за феновете на клуба подновяването на договора на Диого Коща до 2030 година. След дълги месеци на преговори португалският национал прие да остане на „До Драгао“ и удължи контракта си с още три сезона.

26-годишният вратар ще получи увеличение на заплатата, превръщайки се в най-добре платения играч в отбора. Ръководството, водено от Андре Вилаш-Боаш, винаги е настоявало за оставането на Диого Коща в клуба, в който е израснал. За шефовете на "драконите" беше важно да сключат сделката преди Световното първенство, което ще стопира евентуални спекулации около бъдещето на стража през януари.

Откупната клауза на португалския национал ще бъде намалена от 75 милиона евро на 60 милиона евро, за да не се затварят вратите за изходящ трансфер в близко бъдеще. Пазарната стойност на вратаря е около 40 милиона евро.

Това е шестият сезон на Диого Коща в родния му клуб. Досега той има 21 мача във всички турнири, като е допуснал само 10 гола и е запазил суха мрежа в 12 случая. Това е в допълнение към шестте му титулярни участия за Португалия в квалификациите за Мондиал 2026.