Ники Хайен e новият треньор на Генк, ще дебютира срещу бившия си клуб

Ники Хайен беше обявен за нов старши треньор на белгийския елитен Генк само 15 дни, след като специалистът беше уволнен от друг местен гранд – ФК Брюж.

Генк се раздели с бившия германски национал Торстен Финк, който остави отбора на 7-о място с 25 точки и извън местата в плейофа за титлата и с актив от 25 точки, което е изоставане с 16 от лидера Юнион Сен Жилоа.

45-годишния Хайен се раздели с Брюж на 8-и декември, след като изкара година и половина на поста, спечели титлата и класира два пъти отбора в Шампионската лига. Изненадващо, бордът на „синьо-черните“ от Брюж го изгони точно преди мача с Арсенал и назначи на негово място хърватина Иван Леко, който до тогава беше начело на Гент.

Любопитното е, че новият треньор на Генк ще дебютира начело на тима точно срещу ФК Брюж. Двата отбора се срещат в първия ден след Коледа, на 26-и декември, на стадион „Кристал Арена“ при откриването на 20-ия кръг на първенството на Белгия.