Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Генк
  3. Ники Хайен e новият треньор на Генк, ще дебютира срещу бившия си клуб

Ники Хайен e новият треньор на Генк, ще дебютира срещу бившия си клуб

  • 23 дек 2025 | 20:04
  • 371
  • 0
Ники Хайен e новият треньор на Генк, ще дебютира срещу бившия си клуб

Ники Хайен беше обявен за нов старши треньор на белгийския елитен Генк само 15 дни, след като специалистът беше уволнен от друг местен гранд – ФК Брюж.

Генк се раздели с бившия германски национал Торстен Финк, който остави отбора на 7-о място с 25 точки и извън местата в плейофа за титлата и с актив от 25 точки, което е изоставане с 16 от лидера Юнион Сен Жилоа.

45-годишния Хайен се раздели с Брюж на 8-и декември, след като изкара година и половина на поста, спечели титлата и класира два пъти отбора в Шампионската лига. Изненадващо, бордът на „синьо-черните“ от Брюж го изгони точно преди мача с Арсенал и назначи на негово място хърватина Иван Леко, който до тогава беше начело на Гент.

Любопитното е, че новият треньор на Генк ще дебютира начело на тима точно срещу ФК Брюж. Двата отбора се срещат в първия ден след Коледа, на 26-и декември, на стадион „Кристал Арена“ при откриването на 20-ия кръг на първенството на Белгия.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Томас Франк защити Ван де Вен за влизането му срещу Исак

Томас Франк защити Ван де Вен за влизането му срещу Исак

  • 23 дек 2025 | 19:41
  • 1066
  • 0
Силно начало на Сенегал, Джаксън с два гола

Силно начало на Сенегал, Джаксън с два гола

  • 23 дек 2025 | 19:24
  • 1129
  • 0
Бразилски национал ще подпише с Атлетико Минейро

Бразилски национал ще подпише с Атлетико Минейро

  • 23 дек 2025 | 19:05
  • 555
  • 0
Ираола: Не искам да загубя Семеньо, но не знам какво ще се случи

Ираола: Не искам да загубя Семеньо, но не знам какво ще се случи

  • 23 дек 2025 | 18:42
  • 683
  • 0
Празничният сблъсък на "Олд Трафорд" може да ви донесе 65-инчов 4K телевизор

Празничният сблъсък на "Олд Трафорд" може да ви донесе 65-инчов 4K телевизор

  • 23 дек 2025 | 18:32
  • 1274
  • 0
Та вярва, че Германия има шанс за световната титла и че Карл има място в националния отбор

Та вярва, че Германия има шанс за световната титла и че Карл има място в националния отбор

  • 23 дек 2025 | 18:10
  • 600
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец поиска извънредна среща между клубовете, БФС и ПФЛ, обяви причините

Лудогорец поиска извънредна среща между клубовете, БФС и ПФЛ, обяви причините

  • 23 дек 2025 | 16:40
  • 18607
  • 94
Илиян Филипов: Разплатихме се към всички! Херо ще върне Ботев там, където е мястото му

Илиян Филипов: Разплатихме се към всички! Херо ще върне Ботев там, където е мястото му

  • 23 дек 2025 | 17:49
  • 7281
  • 10
Сираков призна за “немалко грешки” и призова: Пазете Левски! Едни избраха лесния, но измамен път към щастието

Сираков призна за “немалко грешки” и призова: Пазете Левски! Едни избраха лесния, но измамен път към щастието

  • 23 дек 2025 | 14:21
  • 17139
  • 142
Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

  • 23 дек 2025 | 11:45
  • 22445
  • 31
Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

  • 23 дек 2025 | 12:03
  • 9691
  • 9
ЦСКА показа как ще изглежда сектор А на новата "Армия"

ЦСКА показа как ще изглежда сектор А на новата "Армия"

  • 23 дек 2025 | 10:27
  • 23488
  • 103