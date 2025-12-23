Дончич пропуска мача на Лейкърс с Финикс

Една от суперзвездите на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич ще пропусне мача срещу Финикс Сънс от Националната баскетболна асоциация (НБА) заради контузия. Словенецът се оттегли на полувремето при загубата от градския съперник ЛА Клипърс след сблъсък с Богдан Богданович, като не се завърна повече в игра.

На тренировката на "Езерняците" в понеделник кракът му беше бинтован, а от медицинския екип на тима не са обявили дата за неговото завръщане. Старши треньорът на Лейкърс Джей Джей Редик заяви пред медиите, че това е повторен проблем.

"Случва се доста често този сезон", каза Редик пред журналисти, цитиран от ESPN.

Освен Дончич, Остин Рийвс също отсъства за калифорнийци в последните три двубоя заради разтежение в прасеца и получава ограничено време в тренировките на отбора, като също не се знае дали ще участва в гостуването на Финикс Сънс. Руи Хачимура и Диандре Ейтън също страдат от контузии, но Ейтън се завърна на тренировки и се очаква да играе в Аризона.

Лос Анджелис Лейкърс заема четвърто място в Западната конференция с баланс от 19-8, а до края на годината има и срещи с Хюстън Рокетс, Сакраменто Кингс и Детройт Пистънс.

