Инес Паперт и нейната страст - леденото катерене

В рубриката на БНТ 3 "Гостите на Банско Филм Фест" се срещаме с Инес Паперт - една от най-добрите екстремни катерачки в света. Германката е четирикратна световна шампионка по ледено катерене, като оставя след себе си дори мъжете в дисциплината. Постепенно от състезания преминава към катерене на върхове. Лед и скала, които се редуват – това е нейната страст.

Има множество премиерни маршрути, рекордьорка е при жените с изкачване по смесен терен с трудност 11.

Инес бе гост на фестивала в Банско през 2023 година.

"Много съм щастлива от идването си тук. Имате една много топла и приветлива публика. И най-вече много ме зарадва, че имаше много жени на моята презентация, които вероятно се интересуват от катерене", сподели тя.

"В катеренето аз открих моята любов. Според мен тук няма значение пола. Това е нещо, което може да се прави и от мъже и от жени. Обещах си, че независимо от съмненията, аз винаги ще съм последователна и ще преследвам своите цели. Обичам катеренето", разкри германката.

Инес израства в Бад Юбен, северна Саксония, в семейство на музиканти. Самата тя като дете свири на пиано и саксофон.

"Като дете бях напълно посветена на музиката. Но в край на сметка не успях да я практикувам на по-високо ниво. И прехвърлих тази отдаденост към катеренето. Макар това да са различни занимания, за мен беше естествено продължение на тази същата любов и постоянство", обясни Паперт.

Инес се мести в баварските Алпи и там започва истинската и връзка с планината. Първата й любов е катеренето по лед. Има множество победи в стартове от Световната купа, четири пъти е световна шампионка.

"Леденото катерене все още е малко повече доминирано от мъжете в сравнение с всички други форми на катерене. И наистина в днешно време виждаме в скалното катерене, в алпийското катерене все повече жени, които се занимават с това. Не зная защо на лед мъжете са повече. Може би защото е толкова студено. Но аз обичам студа. Обичам леда с неговите различни цветове и форми, и тяхната преходност. Това е нещо, което винаги ми е харесвало и са основните неща, които ме привлякоха", разказа Инес.

След като триумфира на световния връх четири пъти между 2001 и 2004, Паперт постепенно се съсредоточава към големите планини.

"В исторически план катеренето на лед се е тренирало, за да може да се изкачват големите върхове, на които неизменно има заледени участъци. Но в един момент, по времето когато аз започнах да практикувам ледено катерене, екипировката много се беше развила, имаше много добри условия за тренировки и възможност да го практикуваме като спорт. И то стана състезателна дисциплина. Така по естествен начин за мен се случи преходът от състезателното ледено катерене към изкачването на върхове", сподели Паперт.

Като повечето големи алпинисти и катерачи, и при Инес не е важно само изкачването до върховете, но и начинът по който това се случва.

"И двете неща са важни за мен. И самото достигане на върха, но и начина по който се изкачва този връх. Трябва да кажа, че имам специални етични представи за това как да се случват нещата. Може би не всеки ги вижда по този начин, но аз имам тези етични норми за себе си и вярвам, че те трябва да се спазват. Често нямаме доказателства как някой е изкачил даден връх и трябва да се разчита на искреността и комуникацията, че се е случило по определения начин. Аз лично винаги съм се стремяла към традиционния начин на катерене, където един връх се изкачва за много по-малко време с по-малък екип. И наистина всичко това е важен елемент", разказа тя.

Преди да срещне своя партньор Лука, Инес има труден период и в личния си живот. Точно в най-успешните й години като състезателка, тя отглежда сама малкия си син. Тогава много често го води със себе си.

"Често балансът между това да съм добра алпинистка, катерачка и добра майка не ми е бил лесен, и съм разчитала много на подкрепата, която съм получавала от прекрасното си семейство и приятелите, които често са ми помагали. Много често взимах сина си със себе си, когато пътувах и имах състезания. От друга страна вярвам, че ценностите, които самият спорт дава, които той е видял с мен, са нещо, което му е полезно за цял живот. Мога да кажа и, че до някъде съм била егоистична майка, защото съм вярвала, че самата аз също трябва да бъда щастлива, че имам право на това и съм преследвала мечтите си. Балансът трябва да го има и трябва да се стремим към него, да сме добри в това, което правим и да сме добри родители", обясни германката.

Инес Паперт продължава да има нови идеи и нови цели.

"Има много млади катерачи и най-вече катерачки, които имат таланта и желанието, но нямат възможността да се развият. Това е нещо, върху което смятам да се съсредоточа, да опитам да помогна в следващите години, да предам познанието си на по-младите и най-вече на жените в нашата сфера. Друго, за което мислим да реализираме в близко бъдеще е експедиция в Хималаите, но все още нямаме конкретика", завърши разказа си Инес Паперт.