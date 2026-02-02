Япония се цели в подобряване на рекорда си за спечелени медали от зимна олимпиада

В отбора на Япония са насочили поглед към постигането на нов рекорд по медали по време на Зимните игри на Олимпийските игри Милано-Кортина, надявайки се да надминат 18-те отличия, спечелени в Пекин преди четири години, заяви в понеделник водачът на тима Хидехито Ито, цитиран от агенция Reuters.

Страната, която събра повече медали от всяка друга нация от Азия преди четири години в Китай, ще се стреми да вземе отличия в редица спортове, включително фигурно пързаляне, сноуборд, бързо пързаляне с кънки и ски скок, наред с други.

„Получихме много обнадеждаваща информация, така че смятам, че има много основания за оптимизъм“, коментира Ито на пресконференция четири дни преди откриването на Игрите.

„Вярваме, че добрите резултати ще последват, когато спортистите са в състояние да се представят по най-добрия начин. От наша гледна точка бихме искали да направим всичко възможно, за да подкрепим спортистите, за да могат да спечелят повече медали, за да надминат рекорда от предишните Зимни игри в Пекин“, добави той.

В Пекин Япония спечели отличия в седем различни вида спорт, включително три титли. Общо 120 японски спортисти са регистрирани за Игрите в Милано-Кортина, като други 161 са треньорите и останалия персонал.

Японският отбор ще следи отблизо и социалните медии, за да блокира всякакви онлайн злоупотреби. Някои японски спортисти бяха обект на подобни злоупотреби по време на Олимпиадата в Париж през 2024 година.

„Ще се справим с онлайн злоупотребите. Експерти ще следят социалните медии и ако открием нещо обидно, ще поискаме от платформите да изтрият съдържанието“, потвърди Ито и каза още, че експерти ще бъдат на място както в Италия, така и в Япония, за да действат в случай на злоупотреба.

„Имаме шест експерти в Милано и един адвокат. В Япония също имаме 16 членове на екип за наблюдение. Създали сме екипи и на двете места поради часовата разлика, така че можем да наблюдаваме онлайн публикациите 24/7“, обясни Ито.