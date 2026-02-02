Вал д'Изер направи голяма крачка към домакинството на алпийските ски на ЗОИ 2030

Популярни
Ски курортът Вал д'Изер във Френските Алпи направи голяма крачка към домакинството на състезанията по ски алпийски дисциплини на Зимните олимпийски игри през 2030 година, които ще се проведат във Франция.

Чрез гласуване на Общинския си съвет Вал д'Изер изрази желанието си да бъде включен в предварителната рамка, очертаваща картата с местата за провеждане на Игрите във Френските Алпи. Курортът, който е традиционна спирка на стартовете за Световната купа, иска да бъде домакин на техничните дисциплини в алпийския ски за жени и мъже.

„Вал д'Изер е земя на олимпийска история, постижения и иновации. С гласуването за тази принципна подкрепа, избраните длъжностни лица ясно потвърждават нашата решимост да бъдем част от Зимните олимпийски и параолимпийски игри през 2030 година“, каза кметът Патрик Мартин, цитиран от АП.

Олимпийските игри във Френските Алпи през 2030-а трябва да обединят снежните писти в планините със съоръженията за кънки и кърлинг сред палмите в крайбрежния град Ница, разположен на Ривиерата. Очаква се окончателна карта на местата да бъде определена до края на юни.

Проектът се ръководи от Едгар Гроспирон, златен медалист по ски свободен стил през 1992-а, когато Франция за последен път беше домакин на Зимните игри. Той приветства гласуването като „отлична новина“.

