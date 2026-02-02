Откриха Стената на олимпийското примирие в Милано

В Олимпийското село в Милано официално беше открита Стената на олимпийското примирие, в присъствието на президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри и президента на Фондация „Милано–Кортина 2026“ Джовани Малаго.

„Олимпийското село представя най-доброто от човечеството: спортисти от целия свят, които живеят заедно в мир, въплъщавайки ценности, способни да вдъхновят целия свят“, заяви Ковънтри, подчертавайки дълбокото значение на този момент.

„Всеки подпис върху тази Стена е ясно послание: Вярвам в ценността на уважението, диалога и мира“, добави президентът Малаго.

Стената на олимпийското примирие напомня за древната гръцка традиция за прекратяване на конфликтите по време на Олимпийските игри и днес е силен символ на приемственост с резолюцията, приета от Организацията на обединените нации, която отново утвърждава ролята на спорта като инструмент за мир.

След Ковънтри и Малаго, олимпийски и параолимпийски спортисти също положиха подписите си върху Стената на примирието. Сред тях бяха Федерика Пелегрини, Марта Паньини, Мартина Каирони, Габриеле Ланца и Диана Бианкеди – в знак на споделен ангажимент, който надхвърля границите на спорта.