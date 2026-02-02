Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Откриха Стената на олимпийското примирие в Милано

Откриха Стената на олимпийското примирие в Милано

  • 2 фев 2026 | 20:36
  • 484
  • 0
Откриха Стената на олимпийското примирие в Милано

В Олимпийското село в Милано официално беше открита Стената на олимпийското примирие, в присъствието на президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри и президента на Фондация „Милано–Кортина 2026“ Джовани Малаго.

„Олимпийското село представя най-доброто от човечеството: спортисти от целия свят, които живеят заедно в мир, въплъщавайки ценности, способни да вдъхновят целия свят“, заяви Ковънтри, подчертавайки дълбокото значение на този момент.

„Всеки подпис върху тази Стена е ясно послание: Вярвам в ценността на уважението, диалога и мира“, добави президентът Малаго.

Стената на олимпийското примирие напомня за древната гръцка традиция за прекратяване на конфликтите по време на Олимпийските игри и днес е силен символ на приемственост с резолюцията, приета от Организацията на обединените нации, която отново утвърждава ролята на спорта като инструмент за мир.

След Ковънтри и Малаго, олимпийски и параолимпийски спортисти също положиха подписите си върху Стената на примирието. Сред тях бяха Федерика Пелегрини, Марта Паньини, Мартина Каирони, Габриеле Ланца и Диана Бианкеди – в знак на споделен ангажимент, който надхвърля границите на спорта.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Италианска биатлонистка изгърмя с допинг преди Милано-Кортина 2026

Италианска биатлонистка изгърмя с допинг преди Милано-Кортина 2026

  • 2 фев 2026 | 16:30
  • 1169
  • 0
Стачка на железопътния транспорт в Милано предизвика хаос преди Олимпиадата

Стачка на железопътния транспорт в Милано предизвика хаос преди Олимпиадата

  • 2 фев 2026 | 16:15
  • 803
  • 1
Япония се цели в подобряване на рекорда си за спечелени медали от зимна олимпиада

Япония се цели в подобряване на рекорда си за спечелени медали от зимна олимпиада

  • 2 фев 2026 | 16:00
  • 519
  • 0
Сноубордистите ни караха ски в първия си ден в Ливиньо

Сноубордистите ни караха ски в първия си ден в Ливиньо

  • 2 фев 2026 | 15:07
  • 724
  • 1
Владимир Илиев ще е вторият ни знаменосец на Олимпиадата

Владимир Илиев ще е вторият ни знаменосец на Олимпиадата

  • 2 фев 2026 | 10:04
  • 824
  • 0
Владимир Зографски 11-ти във втория старт от Световната купа по ски скок във Вилинген след страхотен втори опит

Владимир Зографски 11-ти във втория старт от Световната купа по ски скок във Вилинген след страхотен втори опит

  • 1 фев 2026 | 19:13
  • 5744
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Затвориха пазарите в Англия, Италия, Германия и Франция - следете всичко най-интересно тук!

Затвориха пазарите в Англия, Италия, Германия и Франция - следете всичко най-интересно тук!

  • 2 фев 2026 | 21:02
  • 82202
  • 16
Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

  • 2 фев 2026 | 15:50
  • 30946
  • 170
Няма студ, няма мраз – на "Армията" се работи непрекъснато

Няма студ, няма мраз – на "Армията" се работи непрекъснато

  • 2 фев 2026 | 20:37
  • 4822
  • 20
Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

  • 2 фев 2026 | 15:13
  • 35668
  • 93
Хьогмо: Левски е с ясни идеи как да играе футбол, ще бъде добро предизвикателство за нас

Хьогмо: Левски е с ясни идеи как да играе футбол, ще бъде добро предизвикателство за нас

  • 2 фев 2026 | 17:57
  • 9934
  • 9
Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии

Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии

  • 2 фев 2026 | 16:01
  • 13361
  • 27