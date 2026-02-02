Популярни
Стачка на железопътния транспорт в Милано предизвика хаос преди Олимпиадата

  • 2 фев 2026 | 16:15
  • 234
  • 0
Стачка на железопътния транспорт в Милано предизвика хаос преди Олимпиадата

Пристигащите в Милано за Зимните олимпийски игри днес, както и италианските граждани, пътуващи за работа, срещнаха затруднения заради еднодневна стачка на местната железопътна компания, съобщава агенция Ройтерс.

Протестът засегна услугите на „Тренорд“ между главното летище на града „Малпенса“ и центъра на Милано, както и междуградските линии и влакове от близките градове, включително Бергамо и Бреша.

Милано, който е финансова столица на Италия, очаква прилив на спортисти, официални лица и медии за Олимпийските игри, чието откриване е в петък.

Регионалният клон на италианския железопътен синдикат ORSA Ferrovie свика стачката в подкрепа на дълготраен спор относно подновяването на договорите и безопасността на работниците. Местният олимпийски комитет, ангажиран с организацията на Игрите, осигури временна автобусна линия, за да подпомогне обслужването на летището.

Ефектът от стачката беше смекчен от правила, гарантиращи предоставянето на услуги в най-натоварените часове на деня.

„Може би тази седмица стачкуващите ще бъдат чути. Но аз лично бях късметлия, защото се возих на влак, който не беше засегнат от нея“, заяви Виктор Авалоне, бразилски турист от Сао Пауло.

Транспортът е един от основните проблеми за Игрите, чиито домакини са Милано и Кортина д'Ампецо - курортно селище без директен железопътен достъп. Събитията са разпределени и в редица други обекти в планинските райони в северната част на страната.

