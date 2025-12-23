Равносметката на Радослав Янков за 2025-а

Сноубордистът Радослав Янков заяви след че е доволен от формата си, но има детайли, върху които трябва да работи.

Малена Замфирова и Радослав Янков отпаднаха на осминафиналите в паралелния слалом в Милин

Той завърши 11-и в паралелния слалом в Давос (Швейцария) от Световната купа, който беше последен за 2025 година.

„Финалът на 2025 година дойде с 11-о място на последния старт. Доволен съм от формата и работата през първия блок от състезания, с ясното съзнание, че има детайли, върху които трябва да работя“, написа Янков в профила си в социалната платформа Фейсбук.

„Следва кратка пауза за равносметка, а след това напред към 2026 година и предизвикателствата, които предстоят“, добави сноубордистът.