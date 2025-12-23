Популярни
Белослава Кръстева: Напът сме да видим съсипването на шахмата в България

  • 23 дек 2025 | 14:15
  • 448
  • 0
Европейската шампионка по ускорен шахмат Белослава Кръстева описа изминалата година като ползотворна няколко дни преди участието си на Световното първенство в Катар на 29 и 30 декември. Българката е гросмайстор при жените, за което се изисква рейтинг от поне 2300 от Световната федерация по шахмат.

„Аз съм щастлива - първо с това, че бях смела в началото на годината да се прибера от Америка и да се занимавам с нещото, което най-много обичам. За първи път като цяло се чувствам щастлива и също така покачих рейтинга си с близо 100 точки. Като цяло беше една ползотворна година“, заяви Кръстева на пресконференция в София.

През следващата година тя ще се състезава на Европейското първенство за жени през май, както и на други турнири, които да служат като подготовка.

„Основният ми фокус ще е Европейското за жени, което е май месец. Имам набелязани и други турнири, които са повече като тренировъчни, но цялата ми подготовка и всичките ми усилия трябва да бъдат положени за това да се представя оптимално там“, каза 21-годишната българка.

Белослава Кръстева завърши на първо място при жените на Европейското първенство по ускорен шахмат в Косово в края на миналия месец, а самата тя заяви, че целта ѝ е да се занимава професионално със спорта.

„Аз учих в Америка почти две години и реших да се прибера, за да се занимавам професионално с шахмат. В момента мога да печеля и това да ми бъде като професия. Единственият проблем е, че без държава зад гърба няма как в дългосрочна перспектива това да се превърне в основна професия“, обясни Кръстева.

Българските шахматисти са застрашени от изваждане от международните турнири на Световната шахматна федерация (FIDE), тъй като единствено Българската спортна федерация по шахмат (БСФШ) е призната международно, а по-рано тази година Министерството на младежта и спорта поднови лиценза и на другата централа - Българската федерация по шахмат 2022 (БФШ 2022).

„Откакто започнах да се занимавам с шах от 7/8-годишна възраст, аз никога не съм присъствала в една благоприятна среда, в една правилно работеща федерация, така че това е проблем от доста време. Въпреки че преди две години станахме европейски шампионки и тогава се вдигна доста шум, и беше редно нещата да се оправят. В случая има проблем, че едната федерация няма как да бъде лицензирана от всички световни организации - от Световната шахматна федерация (FIDE) и от Европейската шахматна федерация (ECU). Ако членовете на тази федерация присъстват в сегашното управление и тази федерация има лиценз, догодина има голям шанс да бъдем наказани и да нямаме право да се състезаваме в чужбина, и да ни бъдат отнети рейтингите“, каза Кръстева.

От 1 януари 2026 г. ще влезе в сила наказанието в случай че Министерството на младежта и спорта не спре лиценза на БФШ 2022 и не поднови лиценза на БСФШ - единствената международно призната федерация.

„Ние вече имахме такова наказание един път. Аз си спомням, че играх няколко Европейски първенства под знамето на Европейската шахматна федерация. В този случай мисля, че вече наказанието ще е още по-сериозно и въобще няма да имаме право да се състезаваме, и ще трябва да си сменя федерацията генерално. Както виждате, подписват се меморандуми, тъй като тук има и доста политическа намеса, но не бих желала да коментирам. Надявам се нещата да се оправят, тъй като вече сме на предела на съсипването на целия шахмат в България“, отговори Белослава Кръстева на въпрос относно ситуацията в българския шахмат.

Въпреки трудностите младата българка запазва мотивация да се състезава и поставя високи цели пред себе си, а като основен фактор за успехите си тя описва любовта си към шаха.

„Може би точно любовта ми към шаха и това, че осъзнах, че когато бях в Америка и нямах възможност толкова да се състезавам, че без това нещо като цяло не мога да живея. Това си ми е една лична амбиция, която е от край време“, заяви тя.

На въпрос за очакванията си преди Световното първенство в Катар, Кръстева отговори: „Опитвам се да нямам очаквания, тъй като винаги ако имам очаквания, нещата не се получават. Но както казах, в рапида и блица (различни версии на ускорен шахмат) е и въпрос на късмет, или моментно в какво състояние си. Но се надявам да мине добре, не искам да казвам нищо.“

