Кристиано и Джорджина си купиха имоти, където трудно някой ще ги намери

Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес станаха собственици на две ултралуксозни вили в „The Red Sea Residences“ – част от комплекса Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve Residence (Саудитска Арабия), разположен в сърцето на Червено море. Това е уединено убежище, до което достъпът е възможен единствено с чартърна лодка или хидроплан.

„Червено море е наистина необикновено място. Още при първото ни посещение Джорджина и аз почувствахме връзка с острова и неговата природна красота; това е място, където се чувстваме в мир. Сега, когато имаме дом тук, можем да се наслаждаваме на качествено време със семейството в пълно уединение и спокойствие, когато пожелаем“, заяви португалецът след покупката.

Тази инвестиция в недвижим имот е продиктувана от желанието на двойката да се наслаждава на семейството си в обстановка на пълна конфиденциалност. Освен това португалската звезда увеличава своето имущество с два имота в една от най-райските и ексклузивни дестинации в света.

Двойката се наслаждава на кристално чистите води и уединението на мястото още от 2023 г., но сега са решили да предприемат следващата стъпка и да закупят две вили в Nujuma: една с три спални за семейни почивки и втора с две спални. Всъщност португалецът и испанката са сред първите купувачи, избрали това място след ваканционните си преживявания там.

„За нас е удоволствие да приветстваме Кристиано и Джорджина в общността на The Red Sea Residences. Тяхното решение да станат собственици тук отразява привлекателността на дестинацията сред онези, които търсят приключения, съчетани с уединение, лукс и природа. Очакваме с нетърпение да им помогнем да открият всичко, което The Red Sea Residences може да предложи“, заяви Джон Пагано, главен изпълнителен директор на Red Sea Global Group.

Снимаш се с Кристиано и Джорджина, но после охраната тича след теб

Джорджина за сватбата с Роналдо: След 10 години чакане се случи