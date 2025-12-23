Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Насър
  3. Кристиано и Джорджина си купиха имоти, където трудно някой ще ги намери

Кристиано и Джорджина си купиха имоти, където трудно някой ще ги намери

  • 23 дек 2025 | 13:57
  • 1863
  • 0
Кристиано и Джорджина си купиха имоти, където трудно някой ще ги намери

Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес станаха собственици на две ултралуксозни вили в „The Red Sea Residences“ – част от комплекса Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve Residence (Саудитска Арабия), разположен в сърцето на Червено море. Това е уединено убежище, до което достъпът е възможен единствено с чартърна лодка или хидроплан.

„Червено море е наистина необикновено място. Още при първото ни посещение Джорджина и аз почувствахме връзка с острова и неговата природна красота; това е място, където се чувстваме в мир. Сега, когато имаме дом тук, можем да се наслаждаваме на качествено време със семейството в пълно уединение и спокойствие, когато пожелаем“, заяви португалецът след покупката.

Тази инвестиция в недвижим имот е продиктувана от желанието на двойката да се наслаждава на семейството си в обстановка на пълна конфиденциалност. Освен това португалската звезда увеличава своето имущество с два имота в една от най-райските и ексклузивни дестинации в света.

Двойката се наслаждава на кристално чистите води и уединението на мястото още от 2023 г., но сега са решили да предприемат следващата стъпка и да закупят две вили в Nujuma: една с три спални за семейни почивки и втора с две спални. Всъщност португалецът и испанката са сред първите купувачи, избрали това място след ваканционните си преживявания там.

„За нас е удоволствие да приветстваме Кристиано и Джорджина в общността на The Red Sea Residences. Тяхното решение да станат собственици тук отразява привлекателността на дестинацията сред онези, които търсят приключения, съчетани с уединение, лукс и природа. Очакваме с нетърпение да им помогнем да открият всичко, което The Red Sea Residences може да предложи“, заяви Джон Пагано, главен изпълнителен директор на Red Sea Global Group.

Снимаш се с Кристиано и Джорджина, но после охраната тича след теб
Снимаш се с Кристиано и Джорджина, но после охраната тича след теб
 Джорджина за сватбата с Роналдо: След 10 години чакане се случи
Джорджина за сватбата с Роналдо: След 10 години чакане се случи
Следвай ни:

Още от Булевард

Анна Курникова и Енрике Иглесиас посрещнаха четвъртото си дете

Анна Курникова и Енрике Иглесиас посрещнаха четвъртото си дете

  • 23 дек 2025 | 10:36
  • 1425
  • 3
Ламин Ямал показа досегашния си апартамент

Ламин Ямал показа досегашния си апартамент

  • 23 дек 2025 | 10:05
  • 7170
  • 3
Бензема закупи един от шедьоврите на Пикасо

Бензема закупи един от шедьоврите на Пикасо

  • 22 дек 2025 | 22:24
  • 3475
  • 1
Снимаш се с Кристиано и Джорджина, но после охраната тича след теб

Снимаш се с Кристиано и Джорджина, но после охраната тича след теб

  • 22 дек 2025 | 16:16
  • 2892
  • 2
6% от хейта в социалните мрежи срещу Ламин Ямал

6% от хейта в социалните мрежи срещу Ламин Ямал

  • 22 дек 2025 | 13:23
  • 9000
  • 11
Ресторантът на Пеп Гуардиола в Манчестър затвори окончателно

Ресторантът на Пеп Гуардиола в Манчестър затвори окончателно

  • 19 дек 2025 | 10:50
  • 18844
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Сираков призна за “немалко грешки” и призова: Пазете Левски! Едни избраха лесния, но измамен път към щастието

Сираков призна за “немалко грешки” и призова: Пазете Левски! Едни избраха лесния, но измамен път към щастието

  • 23 дек 2025 | 14:21
  • 4438
  • 26
Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

  • 23 дек 2025 | 11:45
  • 13309
  • 24
Ясни са 10 от 27-те съперника на българския шампион за старта на ШЛ, Левски с минимален шанс да е поставен

Ясни са 10 от 27-те съперника на българския шампион за старта на ШЛ, Левски с минимален шанс да е поставен

  • 23 дек 2025 | 11:38
  • 9288
  • 16
ЦСКА показа как ще изглежда сектор А на новата "Армия"

ЦСКА показа как ще изглежда сектор А на новата "Армия"

  • 23 дек 2025 | 10:27
  • 14931
  • 39
Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

  • 23 дек 2025 | 12:03
  • 4495
  • 5
Отбор от Иран изкушава Питас с 1 милион евро

Отбор от Иран изкушава Питас с 1 милион евро

  • 23 дек 2025 | 09:49
  • 6188
  • 18