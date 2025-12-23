Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Черноморец (Бургас)
  Талант на Черноморец (Бургас) с успешни проби в Емполи

  • 23 дек 2025 | 12:24
  • 338
  • 0
Младият талант на Черноморец (Бургас) Ростислав Костенски се е представил отлично по време на пробите в италианския Емполи. Той е оставил силни впечатления в тренировките на тима, като е асистирал за гол при победа с 1:0 в контролен мач.

От ръководството на италианския клуб са изразили желание за неговото привличане и готовност за стартиране на преговори с управата на Черноморец.

Костенски се представи на изключително ниво и в дублиращия отбор на "акулите", който през есента бе воден от Станислав Жеков. Той реализира 23 гола в А областна група.

