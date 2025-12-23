"Акулите" обявиха раздяла с трима

Черноморец (Бургас) съобщи, че се разделя с трима футболисти - Тодор Чаворски, Калоян Кръстев и Павел Георгиев. Договорите им с "акулите" бяха прекратени по взаимно съгласие.

"Благодарим от сърце на Тодор, Калоян и Павел за всичко, което вложиха от себе си в „Черноморец“ в тренировки и мачове. Те завинаги остават част от нас като отдадени спортисти и добри човеци.

Дори с тях да се срещаме като съперници на терена, извън терена те са наши приятели и колеги. Пожелаваме им най-вече здраве, сила и много лични успехи", написаха от клуба.