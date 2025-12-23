Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черноморец (Бургас)
  3. "Акулите" обявиха раздяла с трима

"Акулите" обявиха раздяла с трима

  • 23 дек 2025 | 12:17
  • 507
  • 0
"Акулите" обявиха раздяла с трима

Черноморец (Бургас) съобщи, че се разделя с трима футболисти - Тодор Чаворски, Калоян Кръстев и Павел Георгиев. Договорите им с "акулите" бяха прекратени по взаимно съгласие.

Черноморец взе Октай Хамдиев
Черноморец взе Октай Хамдиев

"Благодарим от сърце на Тодор, Калоян и Павел за всичко, което вложиха от себе си в „Черноморец“ в тренировки и мачове. Те завинаги остават част от нас като отдадени спортисти и добри човеци.

Дори с тях да се срещаме като съперници на терена, извън терена те са наши приятели и колеги. Пожелаваме им най-вече здраве, сила и много лични успехи", написаха от клуба.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Още един разочароващ резултат за Здравко Димитров и Бодрумспор

Още един разочароващ резултат за Здравко Димитров и Бодрумспор

  • 23 дек 2025 | 00:56
  • 2162
  • 0
Вихрен привлече опитен вратар

Вихрен привлече опитен вратар

  • 22 дек 2025 | 19:33
  • 5094
  • 1
Бивш играч на ЦСКА 1948 се завърна в Бразилия

Бивш играч на ЦСКА 1948 се завърна в Бразилия

  • 22 дек 2025 | 19:00
  • 3299
  • 0
Интер осъди Ботев (Пд) за български национал, задълженията по дела във ФИФА са за близо 1,5 млн. лева

Интер осъди Ботев (Пд) за български национал, задълженията по дела във ФИФА са за близо 1,5 млн. лева

  • 22 дек 2025 | 18:01
  • 32329
  • 48
90% от "Армията" вече са с козирка

90% от "Армията" вече са с козирка

  • 22 дек 2025 | 17:40
  • 31870
  • 296
Клубове от няколко държави искат разтрогнал с Локо (Пд)

Клубове от няколко държави искат разтрогнал с Локо (Пд)

  • 22 дек 2025 | 16:09
  • 2499
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

  • 23 дек 2025 | 11:45
  • 8186
  • 15
Ясни са 10 от 27-те съперника на българския шампион за старта на ШЛ, Левски с минимален шанс да е поставен

Ясни са 10 от 27-те съперника на българския шампион за старта на ШЛ, Левски с минимален шанс да е поставен

  • 23 дек 2025 | 11:38
  • 5498
  • 8
ЦСКА показа как ще изглежда сектор А на новата "Армия"

ЦСКА показа как ще изглежда сектор А на новата "Армия"

  • 23 дек 2025 | 10:27
  • 10557
  • 21
Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

  • 23 дек 2025 | 12:03
  • 2287
  • 2
Отбор от Иран изкушава Питас с 1 милион евро

Отбор от Иран изкушава Питас с 1 милион евро

  • 23 дек 2025 | 09:49
  • 4590
  • 13
Ники Илиев: Ако сега Левски не стане шампион, не виждам кога

Ники Илиев: Ако сега Левски не стане шампион, не виждам кога

  • 23 дек 2025 | 07:51
  • 9607
  • 22