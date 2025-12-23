Бостън навакса изоставане от 20 точки за щура победа

Бостън Селтикс навакса изоставане от 20 точки, за да победи Индиана Пейсърс със 103:95 в домакински мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). „Келтите“ изоставаха с 49:69 в началото на третата четвърт, но спечелиха последните две части и си осигуриха 18-и успех от началото на сезона.

Индиана помогна за това, изпускайки 19 от 20-те си стрелби от далечна дистанция през второто полувреме, докато Бостън се възползва от това с 14 точки от Джейлън Браун в последната част и обща резултатност от 29:13 в нея.

Браун отбеляза общо 31 точки, към които добави и 9 борби, а Дерик Уайт продължи силните си представяния от последните срещи с 19 точки. Пейтън Причард и Анфърни Саймънс се отчетоха с по 11.

За Пейсърс Паскал Сиакам бе най-резултатен с 25 точки, Андрю Нембхард добави 20 точки и 7 асистенции, а Бенедикт Матюрин записа 16 точки и 9 борби.

Денвър Нъгетс спечели убедително срещу Юта Джаз със 135:112 като домакин. Тимът на Никола Йокич, който записа 14-ия си трипъл-дабъл от началото на сезона, поведе с 19:0 в откриващите 4 минути, а по-нататък в мача изравни клубния рекорд за най-много тройки в един двубой с 24. Така Денвър се изравни със Сан Антонио Спърс с баланс от 21-7, изоставайки само от Оклахома Сити Тъндър на Запад.

Джамал Мъри се представи най-силно за тима от Колорадо с 27 точки, Тим Хардауей Джуниър отбеляза 21 точки, влизайки от пейката, а Камерън Джонсън и Пейтън Уотсън отбелязаха по 20. Йокич записа 14 точки и по 13 борби и асистенции.

За Юта Лаури Марканен записа 27 точки и 8 борби, Кийонте Джордж добави 20 точки, 8 борби и 7 асистенции, а Юсуф Нуркич се отчете с дабъл-дабъл със 17 точки и 14 борби.

Оклахома Сити Тъндър се върна на победния път след домакински успех срещу Мемфис Гризлис със 119:103. И двата отбора бяха без някои от ключовите си играчи в лицето на Чет Холмгрен и Айзея Хартенщайн за „Гръмотевиците“ и Джа Морант и Зак Еди за „Гризлитата“. След успеха Оклахома вече е с баланс от 26-3, докато Мемфис се смъкна на 13-16, но все още заема 9-ото място в Западната конференция.

Шей Гилджъс-Алекзандър поведе тима си с дабъл-дабъл с 31 точки, 10 борби и 8 асистенции, както и 4 откраднати топки. Джейлън Уилямс се отчете с 24 точки, а Ейджей Мичъл допринесе с 16 точки и 9 борби от пейката.

Седрик Кауърд и Кентейвиъс Колдуел-Поуп записаха по 16 точки за Мемфис, а първият добави и 8 борби и 6 асистенции към тях. Кам Спенсър записа 14 точки и 8 асистенции, а Джок Ландейл завърши с дабъл-дабъл с 11 точки и 10 борби.

Детройт Пистънс надделя над Портланд Трейл Блейзърс със 110:102 като гост. „Буталата“ пропиляха аванс от 21 точки, който имаха в средата на третата четвърт, и дори изостанаха с 99:100 при 3:44 оставащи минути, но до края на срещата допуснаха само две точки от наказателната линия за Портланд и в крайна сметка се поздравиха с успеха. Така отборът от Мичиган се затвърди като едноличен лидер на Изток с баланс от 23-6, докато Портланд е с 12-17 и е 10-и на Запад.

Джейлън Дърън беше най-резултатен за Детройт с дабъл-дабъл с 26 точки и 10 борби, Аусар Томпсън добави 18 точки и 12 борби, а Дънкан Робинсън беше с 15 точки. Кейд Кънингам остана със скромните за себе си 14 точки, към които прибави 9 асистенции и 6 борби.

За отбора от Орегон Шейдън Шарп отбеляза 25 точки, Дени Авдия бе близо до трипъл-дабъл с 18 точки, 9 асистенции и 8 борби, а Донован Клинган се отчете с дабъл-дабъл със 17 точки и 10 борби.

Донован Мичъл изведе Кливланд Кавалиърс до успеха срещу Шарлът Хорнетс със 139:132 като домакин в друг мач от вечерта в НБА. Мичъл отбеляза 30 точки, а с тази победа Кливланд прекъсна серия от три поредни поражения.

Дариъс Гарланд помогна с 27 точки и 10 борби, а Де'Андре Хънтър изравни неговото постижение с 27 точки от резервната скамейка.

За Шарлът ЛаМело Бол завърши с 23 точки и 9 асистенции, Брандън Милър и Кон Кнюпел добавиха по 20, а Майлс Бриджис записа 17.

Ню Орлиънс Пеликанс победи Далас Маверикс със 119:113 въпреки впечатляващо представяне от звездата на тексасци Антъни Дейвис. Баскетболистът с прякор „Веждата“ напомни за себе си с най-резултатния си мач от началото на кампанията, вкарвайки 35 точки, но беше неутрализиран от добро отборно представяне от противниковия тим.

Зайън Уилямсън беше най-резултатен за „Пеликаните“ с 24 точки и 9 борби, влизайки от пейката. Дерик Куийн и Садик Бей отбелязаха по 19, а първият добави и 10 борби към актива си. Джордан Пуул записа 14 точки от пейката, но стреля при едва 2 от 8 отдалеч.

За Далас Антъни Дейвис добави и 17 борби към 35-те си точки за дабъл-дабъл, а Клей Томпсън влезе с 20 точки от пейката, включително 5 тройки. Новобранецът избран под номер едно в драфта на НБА Купър Флаг отбеляза 16 точки, а Наджи Маршал добави 15.

Снимки: Gettyimages