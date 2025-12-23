Анна Курникова и Енрике Иглесиас посрещнаха четвъртото си дете

Коледа ще бъде още по-специална за Анна Курникова и Енрике Иглесиас тази година, тъй като двамата току-що посрещнаха на бял свят четвъртото си дете.

Двойката вече има седемгодишни близнаци – Луси и Никълъс, както и петгодишна дъщеря Мери.

Запознали се още през 2001 година по време на снимките на видеоклипа към хита на Енрике „Escape“, Анна и Енрике по принцип пазят връзката си далеч от светлината на прожекторите. Въпреки това бившата тенисистка сподели щастливата новина със своите фенове.

Увито в одеяло, с плюшено ленивче до себе си, бебето беше представено от Анна с краткия надпис „Моето слънчице“, последван от датата на раждане – „17/12/2025“.

Феновете веднага се втурнаха да поздравят двойката в коментарите, но много от тях останаха озадачени дали новороденото е момче или момиче.

Полът и името на бебето не бяха разкрити, а както се вижда на снимката, то носи шапка със синьо и розово, което остави последователите да гадаят.

Макар никога официално да не е обявявала оттеглянето си от тениса, Анна Курникова остава в историята като една от най-младите професионални тенисистки, след като става такава едва на 14 години.

Тя достига до осмото място в световната ранглиста и постига големи успехи на двойки, където в тандем с легендарната Мартина Хингис печели титлите от Откритото първенство на Австралия през 1999 и 2002 година.

Още от ранна възраст обаче Анна е преследвана от множество контузии, което затруднява продължаването на кариерата ѝ в спорта.

С вече четири деца, остава любопитният въпрос дали някое от тях ще тръгне по стъпките на майка си в тениса или пък ще наследи музикалния талант на баща си.