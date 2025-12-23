41 треньори се извъртяха в efbet Лига през 2025 година

Поредната треньорска глава в efbet Лига падна онзи ден. Монтана остана без наставник, след като клубът освободи Анатоли Нанков, назначен само преди няколко месеца. С това уволнение махнатите треньори през календарната година в родния елит станаха 30, съобщава "Мач Телеграф".

Все още не е ясно кой ще поеме Монтана и дали това ще е ново име за родния елит. От решението на стадион "Огоста" ще стане ясно дали през календарната година в efbet Лига са работили 41 треньори или те ще станат 42.

Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

Тази година беше особено ветровито за треньорите на четири от водещите отбори в - ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев (Пловдив) и Лудогорец. "Орлите" са изненадата в списъка, защото при шампионите рядко се взимат импулсивни решения. В Разград обаче напоследък удрят на камък с избора си на треньор и това наложи цели четирима наставници да водят тима през календарната година - Игор Йовичевич, Руи Мота, Тодор Живондов и сега Пер-Матиас Хьогмо.

Същото се случи и в ЦСКА - Александър Томаш и Душан Керкез, които се провалиха по ужасен начин при "червените", което беше доста изненадващо на фона на предишните им изяви из родните терени. Христо Янев пък е на съвсем друг пояс. След като той пое ЦСКА, "армейците" се изстреляха към предните позиции в класирането.