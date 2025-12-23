Италиано: Такива мачове помагат на един отбор да израства

Наставникът на Болоня Винченцо Италиано призна, че отборът му е бил надигран от „фантастичния“ Наполи във финала за Суперкупата на Италия. За „рособлу“ това беше шанс да спечели трофея за първи път в историята си.

„Опитахме се да направим всичко възможно тази вечер срещу отбор, който се представи над възможностите си, а Нерес изигра невероятен мач“, коментира Италиано.

Нерес блесна и донесе на Наполи невиждан от времето на Марадона дубъл

„Фъргюсън имаше възможност да изравни резултата, но след като изостанахме с 0:2, всичко приключи. Наполи изигра фантастичен мач, а ние дадохме всичко от себе си, но не успяхме да вдигнем нивото си, за да им се противопоставим. Жалко е, но това са мачовете, които помагат на един отбор да израства", подчерта специалистът.

„Равалия направи страхотни неща в предишния мач. Днес допусна грешка, но това не променя нищо. Той толкова много държи на този клуб, сякаш цветовете на Болоня са татуирани върху кожата му“, обясни Италиано.

Конте: Надиграхме съперника по всички показатели

„Жалко е, но загубихме от един наистина страхотен съперник. Никога не е лесно да стигнеш до финал, работим върху тези грешки, за да можем да се подобрим в бъдеще. Тази вечер не съжалявам за нищо, защото момчетата дадоха всичко от себе си", подчерта наставникът на Наполи.

„Може би най-голямата грешка беше, че се опитвахме да насилваме нещата и ни липсваше търпение, но се изправихме срещу действащия шампион на Италия", добави Италиано.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages