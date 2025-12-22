Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  Джесика Схилдер е "Спортистка на годината" в Нидерландия за 2025 г.

Джесика Схилдер е "Спортистка на годината" в Нидерландия за 2025 г.

  • 22 дек 2025 | 13:31
  • 104
  • 0
Джесика Схилдер е "Спортистка на годината" в Нидерландия за 2025 г.

Световната шампионка в тласкането на гюле Джесика Схилдер беше коронясана със званието "Спортистка на годината на Нидерландия“.

Това е трета поредна година, в която лекоатлетка печели престижната награда, след като Сифан Хасан триумфира през 2024 г., а Фемке Бол – през 2023 г.

Схилдер спечели златен медал в тласкането на гюле в шестия си опит на Световното първенство по лека атлетика в Токио. Тя също така завоюва злато и на родна земя по време на Европейското първенство в зала в Апелдорн, където домакините спечелиха общо седем златни медала.

Бол, която получи същото отличие преди две години, остана на второ място в гласуването при жените, с което леката атлетика зае първите две позиции в класацията.

Колоездачът на писта Хари Лаврейсен беше обявен за "Спортист на годината на Нидерландия“ за 2025 г.

Снимки: Gettyimages

