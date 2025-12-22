Каралис разкри натоварената си програма за сезона в зала през 2026 г.

Гръцкият овчарски скачач Емануил Каралис представи натоварения си състезателен график преди Световното първенство по лека атлетика в зала, което ще се проведе в Куяви-Поможе (Полша) от 20 до 22 март.

След двуседмичен тренировъчен лагер на полска земя в Спала Каралис ще направи своя дебют за сезона на турнира Orlen Cup в Лодз на 25 януари. Припомняме, че гръкът спечели същата надпревара миналата година с резултат от 5.92 метра.

Програмата на Каралис включва и участие на Perch’Xtrem в Каен на 31 януари, след което той ще бъде основната звезда на собствения си турнир по овчарски скок Fly Athens на 7 февруари. Това ще бъде първото му състезание на родна земя, откакто постави национален рекорд и личен връх от 6.08 метра на гръцкия шампионат през лятото.

През останалата част от февруари Каралис ще скача в Лиеж на 19-и, преди да се отправи на юг към Франция за турнира All-Star Perche в Клермон-Феран на 22 февруари. Очаква се там своя дебют за сезона да направи и световният рекордьор Арманд Дуплантис.

В края на февруари Каралис ще се завърне в Гърция, за да участва в националния шампионат в зала. След това той ще продължи кампанията си на закрито с участие на Perche Elite Tour в Руан на 7 март и на Mondo Classic в Упсала на 12 март, които ще бъдат последната му подготовка преди Световното първенство по лека атлетика в зала.

Каралис е спечелил медали от последните шест големи първенства, в които е участвал. Сред тях е и титлата от Европейското първенство по лека атлетика в зала в Апелдорн през март, която той подели с Мено Влоон. Той завърши най-успешния сезон в кариерата си през 2025 г. със сребърен медал зад Дуплантис на Световното първенство по лека атлетика в Токио.