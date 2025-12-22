Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Каралис разкри натоварената си програма за сезона в зала през 2026 г.

Каралис разкри натоварената си програма за сезона в зала през 2026 г.

  • 22 дек 2025 | 13:25
  • 116
  • 0

Гръцкият овчарски скачач Емануил Каралис представи натоварения си състезателен график преди Световното първенство по лека атлетика в зала, което ще се проведе в Куяви-Поможе (Полша) от 20 до 22 март.

След двуседмичен тренировъчен лагер на полска земя в Спала Каралис ще направи своя дебют за сезона на турнира Orlen Cup в Лодз на 25 януари. Припомняме, че гръкът спечели същата надпревара миналата година с резултат от 5.92 метра.

Програмата на Каралис включва и участие на Perch’Xtrem в Каен на 31 януари, след което той ще бъде основната звезда на собствения си турнир по овчарски скок Fly Athens на 7 февруари. Това ще бъде първото му състезание на родна земя, откакто постави национален рекорд и личен връх от 6.08 метра на гръцкия шампионат през лятото.

През останалата част от февруари Каралис ще скача в Лиеж на 19-и, преди да се отправи на юг към Франция за турнира All-Star Perche в Клермон-Феран на 22 февруари. Очаква се там своя дебют за сезона да направи и световният рекордьор Арманд Дуплантис.

В края на февруари Каралис ще се завърне в Гърция, за да участва в националния шампионат в зала. След това той ще продължи кампанията си на закрито с участие на Perche Elite Tour в Руан на 7 март и на Mondo Classic в Упсала на 12 март, които ще бъдат последната му подготовка преди Световното първенство по лека атлетика в зала.

Каралис е спечелил медали от последните шест големи първенства, в които е участвал. Сред тях е и титлата от Европейското първенство по лека атлетика в зала в Апелдорн през март, която той подели с Мено Влоон. Той завърши най-успешния сезон в кариерата си през 2025 г. със сребърен медал зад Дуплантис на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Кенийци спечелиха последното голямо състезание по крос-кънтри за 2025 г.

Кенийци спечелиха последното голямо състезание по крос-кънтри за 2025 г.

  • 21 дек 2025 | 20:10
  • 382
  • 0
Шруб триумфира на Corrida de Houilles със солово бягане

Шруб триумфира на Corrida de Houilles със солово бягане

  • 21 дек 2025 | 18:44
  • 807
  • 0
Индия е начело в световната ранглиста по допинг за трета поредна година

Индия е начело в световната ранглиста по допинг за трета поредна година

  • 21 дек 2025 | 15:54
  • 754
  • 3
Кени Беднарек: Постоянното печелене на сребро е добър проблем преди олимпийското съперничество с Ноа Лайлс

Кени Беднарек: Постоянното печелене на сребро е добър проблем преди олимпийското съперничество с Ноа Лайлс

  • 21 дек 2025 | 14:35
  • 833
  • 0
Вилем Рендерс е единственият представител на Белгия за Световното по крос-кънтри

Вилем Рендерс е единственият представител на Белгия за Световното по крос-кънтри

  • 21 дек 2025 | 13:47
  • 511
  • 0
Дитаджи Камбунджи ще се изправи срещу съперничките си от Апелдорн 2025 в Берлин

Дитаджи Камбунджи ще се изправи срещу съперничките си от Апелдорн 2025 в Берлин

  • 21 дек 2025 | 13:30
  • 762
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

  • 22 дек 2025 | 12:10
  • 6487
  • 33
Милен Петков: ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата

Милен Петков: ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата

  • 22 дек 2025 | 11:01
  • 4836
  • 13
ЦСКА и сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Ел Голеадор

ЦСКА и сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Ел Голеадор

  • 22 дек 2025 | 11:31
  • 3041
  • 10
България се сбогува с легендарния шампион Боян Радев

България се сбогува с легендарния шампион Боян Радев

  • 22 дек 2025 | 09:38
  • 6290
  • 4
Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

  • 22 дек 2025 | 09:49
  • 16793
  • 18
Бразилски грандове също по петите на Майкон

Бразилски грандове също по петите на Майкон

  • 22 дек 2025 | 08:05
  • 11158
  • 19