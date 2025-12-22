Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Домантас Сабонис ще пропусне още месец заради контузия

Домантас Сабонис ще пропусне още месец заради контузия

  • 22 дек 2025 | 13:06
  • 186
  • 0
Домантас Сабонис ще пропусне още месец заради контузия

Центърът на Сакраменто Домантас Сабонис ще пропусне още месец от Националната баскетболна асоциация (НБА), след като продължава възстановяването си от контузия в коляното, съобщава ESPN.

Трикратният участник в „Мача на звездите“ на НБА не е играл от 16 ноември, пропускайки 13 двубоя за „кралете“. В този период тимът от Калифорния има едва 3 успеха и 10 поражения. Първоначално се очакваше Сабонис да се завърне в игра преди края на годината, но литовецът все още не е възстановен.

Този сезон 29-годишният баскетболист има средно по 17,2 точки и 12,3 борби в 11 участия.

В негово отсъствие новобранецът Максим Рейно играе на позиция център за Сакраменто, който е с баланс от 6-21 и е близо до дъното на класирането в Западната конференция.

Резултати от НБА

Лейкърс свой играч заради скандал със съдиите

Победи за Христова и Гергана Иванова

Левски изненада Спартак Плевен за втората си победа за сезона

Олимпиакос проспа първото полувреме, но продължава без грешка в Гърция

Хюстън си отмъсти на Денвър, Клипърс сломи Лейкърс в битката за Лос Анджелис след контузия на Дончич

