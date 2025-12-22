Популярни
Ивица Зубац ще пропусне поне 3 седмици заради конузия

  • 22 дек 2025 | 12:21
  • 366
  • 0
Хърватският център на Лос Анджелис Клипърс ще пропусне поне три седмици от сезона заради изкълчване на левия глезен, информира ESPN.

След контузията си 28-годишният баскетболист беше принуден да напусне рано мача между Клипърс и Лос Анджелис Лейкърс през уикенда. При излизането си от терена той беше подкрепян от играча на Лейкърс Лука Дончич, който по-късно също приключи преждевременно срещата поради травма.

За 11 минути на игрището Зубац реализира 5 точки, 2 борби и 1 асистенция.

Центърът записа средно 15.6 точки, 11.1 борби и 2.5 асистенции за 28 мача от началото на сезон 2025/2026 в Националната баскетболна асоциация.

Ивица Зубац премина в Лос Анджелис Клипърс през 2019 година след три сезона в Лейкърс на старта на кариерата си в НБА.

