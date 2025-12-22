Популярни
Детройт се върна на върха в Атлантическата дивизия след успех над Вашингтон

  • 22 дек 2025 | 11:31
  • 217
  • 0
Детройт се върна на върха в Атлантическата дивизия след успех над Вашингтон

Детройт се върна на върха в Атлантическата дивизия с 45 точки, след като надделя над гостуващия Вашингтон с 3:2 след продължение. Германският защитник Мориц Зайдер отбеляза решаващия гол 24 секунди преди края на допълнителното време. Кам Талбот направи 31 спасявания, а домакините спечелиха за седми път в девет срещи.

Капитанът на Питсбърг – Сидни Кросби, записа гол и асистенция и изпревари легендата Марио Лемьо в класацията за най-много реализирани точки в клубната история при победата над гостуващия Монреал с 4:3 след дузпи в Националната хокейна лига.

Резултати в НХЛ
Резултати в НХЛ

38-годишният Кросби е осми в ранглистата на лигата с 1724 точки (645 гола и 1079 асистенции) в 1387 мача. Лемьо, който прекрати кариерата си през 2005 година, е с 1723 точки (690 гола и 1033 асистенции) в 915 двубоя.

Рикард Ракел също допринесе с попадение и асистенция, както и с победната дузпа, а вратарят Артурс Силовс отрази 22 удара и помогна на Питсбърг да прекъсне серия от осем поредни загуби.

Лидерът в лигата Колорадо се справи с домакина Минесота с 5:1. С две попадения се отличи Нейт МакКинън и стана първият играч през сезона, който достига границата от 30 гола. Кейл Макар и Брок Нелсън добавиха по попадение и две асистенции, а Макензи Блекууд парира 28 изстрела.

Колорадо записа пети последователен успех и вече има 59 точки, с 10 повече от третия в Западната конференция Минесота, който прекъсна поредица от седем победи.

Отава спечели за четвърти път поред след 6:2 над домакина Бостън. Шведът Фабиан Зетерлунд изпъкна с две попадения и асистенция за канадците, а Дрейк Батерсън и Дилан Козънс добавиха по гол и две асистенции.

Вратарят Джейк Отинджър направи 27 спасявания и записа първа асистенция за сезона при успеха на Далас с 5:1 над гостуващия Торонто. Джейми Бен допринесе с гол и асистенция за четвъртия последователен успех на тексасците, които са втори в лигата с 55 точки.

Клейтън Келър се разписа в 13-ата секунда на продължението и донесе победата на Юта над гостуващия Уинипег. Домакините пропиляха аванс от 3:0 в редовното време, но все пак успяха да стигнат до победата.

Райън Нюджънт-Хопкинс изпъкна с два гола и асистенция, а Конър МакДейвид добави гол и асистенция за успеха на Едмънтън над гостуващия Вегас с 4:3. Двата отбора имат по 42 точки в борбата за второто място в Тихоокеанската дивизия.

Бъфало постигна шеста поредна победа след 3:1 в залата на Ню Джърси.

