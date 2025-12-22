Нови Viber стикери „efbet Подкрепя Волейбола“

Платформата Viber вече предлага нов пакет със стикери, създаден специално за всички фенове на българския волейбол. Колекцията „efbet Подкрепя Волейбола“ е разработена в сътрудничество между efbet и Българската федерация по волейбол и включва илюстрации с лицата на състезатели от мъжкия национален отбор.

Визуалният стил на стикерите пресъздава характерни моменти и емоции от волейболното игрище – жестове, мотивационни реплики, реакции след успешни отигравания и настроение, което феновете добре познават. Пакетът е създаден така, че да бъде използваем както в ежедневни чатове, така и при коментиране на мачове и спортни моменти.

efbet 10 години подкрепя българския волейбол.

От 2016 г. efbet е генерален партньор на Българската федерация по волейбол и националните отбори – сътрудничество, което обхваща ключови първенства, турнири и инициативи. През годините партньорството се разширява с проекти като efbet Купа на България и преименуването на мъжката Суперлига на „efbet Супер Волей“. През 2025 г. efbet подкрепи и волейболната Суперкупа, проведена под името „efbet Суперкупа София 2025“, с което още веднъж затвърди своята неотменна връзка с българския волейбол.

Новият Viber пакет е още една форма на присъствие на българския волейбол в дигиталната среда – начин феновете да показват своята подкрепа, да споделят емоциите около мачовете и да се доближат до националния тим чрез съдържание, което носи духа на отбора.

Стикерите вече са налични в Sticker Market в категория Top и могат да бъдат използвани от всички потребители на Viber БЕЗПЛАТНО.

Към стикерите: https://bit.ly/efbet-volleyball-stickers