  Волейбол
  2. Волейбол
Перуджа победи Осака и стана световен клубен шампион за трети път в историята си

  • 22 дек 2025 | 08:57
Италианският гранд Сир Сикома Монини (Перуджа) затвърди доминацията си на международно ниво и след като спечели Шампионската лига в Европа, сега стана световен клубен шампион след победа над японския Осака Блутеон с 3:0 (25:20, 25:21, 29:27) във финала на турнира, игран в бразилския град Белем.

Така Перуджа, който споделя върха на класирането в италианската Суперлига с Тренто, спечели ценния трофей за трети път в историята си след успехите през 2022 и 2023, като има 3 победи от 3 финала.

Перуджа на треньора Анджело Лоренцети постигна на полуфинала чиста победа с 3:0 над миналогодишния световен шампион Седа Крузейро от Бразилия, а на финала нямаше проблеми срещу японския тим в първите два гейма, в които играта вървеше много гладко най-вече заради изявите на Уасим Бен Тара и Олег Плотнитский.

В третия гейм конкуренцията бе много по-голяма, като се стигна до 24:24 и се игра точка за точка в края, като дори японският тим пропусна два геймбола, преди Перуджа да успее да спечели с 3:0 след контраатака на капитана Джанели. Бен Тара бе най-резултатният играч в мача с 16 точки за Перуджа, полският му колега Камил Сененюк се отчете с 14. Юджи Нишида бе лидер на Осака с 14 точки.

В мача за третото място полският Заверче се наложи над Волей Рената от Бразилия с 3:0 (27:25, 25:19, 25:21).

