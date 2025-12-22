Преслав Петков с нов силен мач, Соренто с 6-а победа в А2

Световният вицешампион с България Преслав Петков записа 6-и успех с Ромео (Соренто) в италианската Серия А2.

Отборът, воден от Никола Еспозито, се наложи над Ринашита (Лагонегро) с 3:2 (25:21, 23:25, 19:25, 25:18, 15:13) в мач от 11-и кръг, изигран в зала "ПалАтилиана" в Соренто.

Преслав Петков реализира 9 точки (4 блока, 63% ефективност в атака - +6).

19 точки записа Висенте Парагире (1 ас). Алберто Пол се отчете с 14 точки (1 ас). Бившият волейболист на Дея спорт (Бургас) Стефано Патриарка бе на терена в първите 3 гейма и реализира 5 точки (3 блокади).

За съперника Диего Кантагали бе над всички с 35 точки (4 блока), с 16 точки (1 ас, 5 блокади) завърши Джакомо Рафаели.

Соренто е на 6-а позиция със 17 точки (6 победи, 5 загуби), Лагонегро е на осма позиция с 15 точки (5 победи, 6 загуби).

В следващия кръг Соренто среща Абба Пинето, на 28 декември (неделя). Лагонегро излиза срещу Банка Мачерата Физиомед с Денис Карягин и Руси Желев.